Kupa Başiskele Birlikspor’un! “1-0”

Başiskele Belediyesi’nin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na özel düzenlediği Amatör Spor Kulüpleri Futbol Turnuvası hızla devam ediyor. 14’lerde şampiyon Başiskele Birlikspor olurken, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü de sahaya çıktı ve hünerlerini ortaya koydu.

BİRBİRİNDEN GÜÇLÜ TAKIMLAR

Başiskele Belediyesi Amatör Spor Kulüpleri Alt Yapı Takımlarını bir araya getiren turnuvada U-14 kategorisinde maçlar oynandı. Kullar Spor Tesisleri’nde oynanan karşılaşmaları Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü başta olmak üzere çok sayıda sporsever de izledi. Anadolu Yeniköy, Başiskele Belediye, Başiskele Damlar, Kullar 1975, Başiskele Birlik, Anadolu 1071 ve Kullarspor’u karşı karşıya getiren maçlar sonucunda şampiyon Başiskele Birlik oldu.

CENTİLMENLİK HAKİMDİ

Zorlu maçlar 20’şer dakika üzerinden 3 grupta oynandı. Centilmence geçen grup müsabakalarının ardından Başiskele Birlik ve Kullar 1975 adlarını finale yazdırdı. Başiskele Belediyespor ile Kullarspor ise 3.’lük için karşı karşıya geldi. Normal süresi 0-0 biten karşılaşmada penaltılar sonucu Kullarspor, rakibini 5-4 yenerek turnuvayı 3. olarak tamamladı.

YOK BÖYLE FİNAL

Grubunu ilk sırada tamamlayan Başiskele Birlik ile Kullar 1975 şampiyonluk için mücadele etti. İzleyicilere muhteşem bir final heyecanı yaşatan iki takımın mücadelesinde rakibini 1-0 mağlup eden Başiskele Birlik, U-14 kategorisi’nde şampiyonluk sevinci yaşadı. Kullar 1975 ise ikinci oldu.

KUPAYI ÖZLÜ TAKDİM ETTİ

Başiskele’de gençlere ve spora büyük önem veren Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, tüm sporcuları göstermiş oldukları centilmence mücadeleden ötürü tebrik etti. Sporcularla eğlenceli anlar geçiren da Özlü, şampiyonluk kupasını Başiskele Birlik takımına takdim ederek sevinçlerine ortak oldu. Daha önce kalecilik deneyimi de olan Özlü, penaltı kullandı ve penaltının inceliklerinden de bahseden gençlerin Yasin Abisi bir kez daha kardeşlerinin gönüllerine dokundu.