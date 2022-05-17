Elektrikli scooter, arabaya çarpıp kaçtı

Yahya Kaptan Mahallesi Akkavak Caddesi'nde İzmit İlçe Sağlık Müdürlüğü karşısına sıfır aracını park eden bir okuyucumuz, aracındaki maddi hasarı görünce şaşkına döndü. Güvenlik kamerasını inceleyen vatandaş, bir gencin saat 21:00 sıralarında elektrikli scooter ile çarparak hiçbir şey olmamış gibi kaçtığını gördü. 24 Nisan’da yaşanan bu olayın ardından sıfır aracına zarar veren şahsın bulunmasını isteyen vatandaş yaşanan duruma isyan etti