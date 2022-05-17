17 May 2022 - 14:43- Gündem G: 17 May 2022 - 14:46

Muhasebecilerde başkanlık muhasebesi

TÜRMOB’a bağlı Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nda 4 adayın başkanlık için yarıştığı olağan kongre sonuçlandı. 4 başkan adayı da yönetime girebilecek oyu alınca, muhasebecilerde iş sayısal yönetici çoğunluğuna kaldı. Özcan Çakır, yönetimi oluşturacak çoğunluk için diğer iki adayı da yanına aldı
Muhasebecilerde başkanlık muhasebesi mask

4 grubun yarıştığı muhasebecilerde 7 kişilik yönetim belirlendi. 7 kişilik yönetimin 3’ü Tülin Keçeci Güngör, ikisini Özcan Çakır aldı. Taner Öner ve Murat Korkmaz da yönetime giren iki farklı grup oldu. Şimdi ise sıra başkan ve icra kurulunu oluşturmaya geldi. 3 üye çıkartan Tülin Keçeci Güngör’e bu üç oy başkan olmasına yetmiyor. Diğer gruplardan da en az bir destek alması gerekiyor.

Öte yandan Ekinci en çok üyeyi çıkartan Özcan Çakır’ın ise Taner Öner ve Murat Korkmaz ile görüşerek mutabakata vardığı iddia ediliyor.  Bu hafta mazbata almaları beklenen muhasebecilerde, önümüzdeki hafta ilk yönetim kurulu toplantısı yapılacak ve başkan bu yönetim kurulundaki toplantıda belirlenecek.

Muhasebecilerin yeni yönetimi şu şekilde oluşmuştu

Tülin Keçeci Güngör 

Serhat Kaya 

Hasan Malo

Özcan Çakır 

Ahmet Erdinç Pertev

Murat Korkmaz

Taner Öner  

# ile, bir

17 May 2022 - 14:43 - Gündem

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Yorumlar

(2)
02

İzmitli. - Hayırlısı olsun önemli olan hizmet,Özcan Çakır bu işi güzel yapar ,muvaffakiyetler dilerim.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 17 Mayıs 17:13
01

Erkan41 - Çok saçma bir sistem. Başkanın en çok oyu alan gruptan seçilmesi gerekir. Diğer seçenekler hiç etik değil.

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 17 Mayıs 15:33

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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