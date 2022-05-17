Muhasebecilerde başkanlık muhasebesi

4 grubun yarıştığı muhasebecilerde 7 kişilik yönetim belirlendi. 7 kişilik yönetimin 3’ü Tülin Keçeci Güngör, ikisini Özcan Çakır aldı. Taner Öner ve Murat Korkmaz da yönetime giren iki farklı grup oldu. Şimdi ise sıra başkan ve icra kurulunu oluşturmaya geldi. 3 üye çıkartan Tülin Keçeci Güngör’e bu üç oy başkan olmasına yetmiyor. Diğer gruplardan da en az bir destek alması gerekiyor.

Öte yandan Ekinci en çok üyeyi çıkartan Özcan Çakır’ın ise Taner Öner ve Murat Korkmaz ile görüşerek mutabakata vardığı iddia ediliyor. Bu hafta mazbata almaları beklenen muhasebecilerde, önümüzdeki hafta ilk yönetim kurulu toplantısı yapılacak ve başkan bu yönetim kurulundaki toplantıda belirlenecek.

Muhasebecilerin yeni yönetimi şu şekilde oluşmuştu

Tülin Keçeci Güngör

Serhat Kaya

Hasan Malo

Özcan Çakır

Ahmet Erdinç Pertev

Murat Korkmaz

Taner Öner