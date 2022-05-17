Muhasebecilerde başkanlık muhasebesi

4 grubun yarıştığı muhasebecilerde 7 kişilik yönetim belirlendi. 7 kişilik yönetimin 3’ü Tülin Keçeci Güngör, ikisini Özcan Çakır aldı. Taner Öner ve Murat Korkmaz da yönetime giren iki farklı grup oldu. Şimdi ise sıra başkan ve icra kurulunu oluşturmaya geldi. 3 üye çıkartan Tülin Keçeci Güngör’e bu üç oy başkan olmasına yetmiyor. Diğer gruplardan da en az bir destek alması gerekiyor.
Öte yandan Ekinci en çok üyeyi çıkartan Özcan Çakır’ın ise Taner Öner ve Murat Korkmaz ile görüşerek mutabakata vardığı iddia ediliyor. Bu hafta mazbata almaları beklenen muhasebecilerde, önümüzdeki hafta ilk yönetim kurulu toplantısı yapılacak ve başkan bu yönetim kurulundaki toplantıda belirlenecek.
Muhasebecilerin yeni yönetimi şu şekilde oluşmuştu
Tülin Keçeci Güngör
Serhat Kaya
Hasan Malo
Özcan Çakır
Ahmet Erdinç Pertev
Murat Korkmaz
Taner Öner
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
İzmitli. - Hayırlısı olsun önemli olan hizmet,Özcan Çakır bu işi güzel yapar ,muvaffakiyetler dilerim.
Erkan41 - Çok saçma bir sistem. Başkanın en çok oyu alan gruptan seçilmesi gerekir. Diğer seçenekler hiç etik değil.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.