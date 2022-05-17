Yaşar Kibar tutuklandı

İzmit'in tanınan isimlerinden olan ve bar işletmeciliği yapan MEY-DER Başkanı Yaşar Kibar gözaltına alındı. Yaşar Kibar'ın 2002'de açılan bir dava nedeniyle polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yaşar Kibar, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.