17 May 2022 - 14:48- Asayiş G: 17 May 2022 - 14:50

Yaşar Kibar tutuklandı

MEY-DER Başkanı Yaşar Kibar hakkında 2002 yılında açılan bir dava nedeniyle gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardandan adliyeye sevk edilen Kibar çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
Yaşar Kibar tutuklandı mask

İzmit'in tanınan isimlerinden olan ve bar işletmeciliği yapan MEY-DER Başkanı Yaşar Kibar gözaltına alındı. Yaşar Kibar'ın 2002'de açılan bir dava nedeniyle polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yaşar Kibar, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

17 May 2022 - 14:48 Kocaeli- Asayiş

Muhabir  Nuri Akçaharman

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