İzmit Belediyesi’nde gündem Ersin Alpaslan

İzmit Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantısı ikinci oturumu bugün İzmit Belediyesi meclis toplantı salonunda gerçekleştirildi. Tek gündem maddesi olan İzmit Belediyesi’ne ait 2021 yılı kesin hesabının görüşüldüğü meclise İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet yönetti. AKP İzmit Belediye Meclis Üyesi Ersin Alpaslan’ın 60 yaşında geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından divanda Alpaslan’ın fotoğrafı yer aldı. Meclis üyelerinin yakalarına Alpaslan’ın fotoğraflarını taktıkları görülürken divanda Alpaslan’ın yerinin boş kalması oy birliğiyle kabul edildi.

“ÇOK ÜZÜLDÜM”

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Ne yazık ki kaybettik. Çok sevdiğim bir meclis üyemizdi. Çok üzüldüm. Hem AK Parti grubuna hem de sevenlerine ve ailesine sabırlık diliyorum. Onu unutmayacağız. Bu konuda üzgün olduğumu ifade etmek istiyorum. Güzel günlerimiz olmuştu. Divanda güzel sohbetlerimiz olmuştu. Bıraktığı hoş sedayı da unutmayacağız. Mekanı cennet olsun” dedi.

“ALLAH KENDİSİNE RAHMET EYLESİN”

AKP’li Grup Başkanvekili Muharrem Tutuş, “Böyle bir meclis yapmayı hiçbirimiz hayal etmiyorduk. Leyla Atakan’dan başlayarak CHP grubundan Şaban abimiz, son olarak da bugünkü üzüntümüzün sebebi olan çok kıymetli, sevdiğimiz, yaşımın küçük denilebilecek zamandan beri tanıdığım Ersin abimiz, güzel insan için bugün rahmet dilemek için buraya çıktım. Allah kendisine rahmet eylesin” ifadelerinde bulundu.

“ÇOCUKLUĞUMDAN BERİ TANIRIM”

CHP Grup Başkanvekili Necat Çakır, “Çok değerli bir arkadaşımızdı gerçekten. Sevenlerine, yakınlarına sabırlar diliyorum. Meclis üyesi arkadaşlarıma sabır diliyorum” ifadelerine yer verdi. MHP Grup Başkanvekili Engin Duymaz ise, “Çocukluğumdan beri tanıdığım arkadaşım. Yakinen tanıdığım için daha çok üzgünüm. Tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum” dedi.

KESİN HESAPTA OY BİRLİĞİ

Tek gündem maddesi olan İzmit Belediyesi’ne ait 2021 yılı kesin hesabının görüşüldüğü mecliste madde oy birliğiyle kabul edildi. 2021 yılı gelir bütçesi 310 milyon TL olarak tahmin edildiği, gelir tahakkuk artığı 70 milyon 292 bin 594 TL 42 kuruş olduğu belirtildi. Toplam tahsil oranının yüzde 82,4 olduğu, gelir bütçesinde öngörülen 310 milyon TL’lik tahmin 349 milyon 421 bin 166 TL 14 kuruş tahakkuk olarak yüzde 113 oranında gerçekleştiği belirtildi. Gelir tahsilatının 338 milyon 697 bin 687 TL 36 kuruş olduğu, tahsilatın bütçeye oranının yüzde 109,26 olduğu duyuruldu. 2021 yılının giderlerinin 309 milyon 919 bin 35 TL 96 kuruş olduğu belirtilirken en fazla bütçenin kurum bazında 87 milyon 622 bin 511 TL 97 kuruş ile insan kaynakları ve eğitim müdürlüğüne harcandığı belirtildi.