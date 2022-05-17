17 May 2022 - 15:53- Spor G: 17 May 2022 - 15:54

Ragbici kızlar nefes kesti
Ragbici kızlar nefes kesti mask
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Gölcük’te oynanan Ragbi Büyük Kadınlar Türkiye Şampiyonası final karşılaşmasında, İstanbul Firızköy Kulübü’nü mağlup eden Ankara Ragbi Spor Kulübü şampiyon oldu

NEFES KESEN HEYECAN

Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından düzenlenen Ragbi Büyük Kadınlar Türkiye Şampiyonası final karşılaşmaları, Gölcük Şehir Stadı’nda yapıldı. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmalar sonucunda, final müsabakasında; İstanbul Firızköy Kulübünü mağlup eden Ankara Ragbi Spor Kulübü, Ragbi Büyük Kadınlar Türkiye Şampiyonu oldu. Ankara Ragbi Spor Kulübü sporcularına, düzenlenen törende şampiyonluk kupasını Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut ve Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer teslim etti.

8 TAKIM TURNUVADA MÜCADELE ETTİ

Firuzköy Spor Kulübü, Hacettepe Spor Kulübü, Selçuk Kartallar Spor Kulübü, Kandıra Akçakoca Spor Kulübü, Ankara Ragbi Spor Kulübü, Alanya Belediye Spor Kulübü, Çarşamba Belediye Spor Kulübü, Körfez Gençlerbirliği Spor Kulüp’lerinin katıldığı turnuvada; Çarşamba Belediye Spor Kulübü 3. oldu. Ödül töreninde konuşan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, katılan tüm takımları tebrik ederek, turnuvada emeği geçenlere teşekkür etti.

17 May 2022 - 15:53 - Spor

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