Merve Uslu herkesi duygulandırdı

Doruktakiler 2021’de Yılın özel sporcusu seçilen Türkiye Judo şampiyonu milli sporcumuz Merve Uslu, törende yaptığı konuşmasıyla hafızalara kazındı ve herkesin gözünü yaşarttı. Görme engelli olan Uslu konuşmasında “En başta jüriye ve buradaki herkese çok teşekkür ediyorum. 9 ay gibi bir süre 34 kilo verdim. Babam dediğim müdürüm Ali Osman Baş, belediye başkanım ve antrenörüm sayesinde bunu başardım. Ali Osman müdürüm sayesinde takımlarda oynamak için hak kazandım. Milli takıma da ikinci kez seçildim. Gültekin Hocam bütün imkânları seferber etti. Gültekin Hoca ile yine şampiyon olup, sizleri gururlandıracağım” dedi.