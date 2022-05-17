Atletler Konya’dan eli-kolu dolu döndü

Körfez İlçe Birlik spor Atletizm Takımı, 18 kişi ile katıldığı Mevlana Yarı Maratonu ‘un da Bayanlarda 10 ve 21 kilometrede kupa aldı. Pazar günü Konya kent meydanında başlayan koşuda sporcularımızdan 10 kilometrede Şehnaz Yaman 2’nci, Melike Yar 4’ncü, Zeynep Akkaya 5’nci, Zeynep Erdem 7’nci oldu. 21 kilometre yarı maratonda ise Nazmiye Akgül 3’ncülüğü ve Neslihan Zengin de 7’nciliği elde etti.
ŞAMPİYON ARSLAN’DAN AÇIKLAMA
Kulüp Antrenörü eski milli maratoncumuz Binali Aslan “Kocaeli ilimiz adına katıldığımız bu yarışma da çok güzel dereceler elde ettik. Bu yarışmaya katılırken, bize destek olan başta Kocaeli Gümüşhane Yağmurdereliler Dernek Başkanı sayın Kadir Er bizzat Konya’ya kadar gelerek ve BBP Körfez ilçe yönetimine ve kulüp yöneticisi Metin Özkan’a, gönlünü ortaya koyan sporcularımıza çok teşekkür ederim. Hiç ara vermeden çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.