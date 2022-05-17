Atletler Konya’dan eli-kolu dolu döndü

Körfez İlçe Birlik spor Atletizm Takımı, 18 kişi ile katıldığı Mevlana Yarı Maratonu ‘un da Bayanlarda 10 ve 21 kilometrede kupa aldı. Pazar günü Konya kent meydanında başlayan koşuda sporcularımızdan 10 kilometrede Şehnaz Yaman 2’nci, Melike Yar 4’ncü, Zeynep Akkaya 5’nci, Zeynep Erdem 7’nci oldu. 21 kilometre yarı maratonda ise Nazmiye Akgül 3’ncülüğü ve Neslihan Zengin de 7’nciliği elde etti.

ŞAMPİYON ARSLAN’DAN AÇIKLAMA

Kulüp Antrenörü eski milli maratoncumuz Binali Aslan “Kocaeli ilimiz adına katıldığımız bu yarışma da çok güzel dereceler elde ettik. Bu yarışmaya katılırken, bize destek olan başta Kocaeli Gümüşhane Yağmurdereliler Dernek Başkanı sayın Kadir Er bizzat Konya’ya kadar gelerek ve BBP Körfez ilçe yönetimine ve kulüp yöneticisi Metin Özkan’a, gönlünü ortaya koyan sporcularımıza çok teşekkür ederim. Hiç ara vermeden çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz” dedi.