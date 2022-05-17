17 May 2022 - 15:54- Spor G: 17 May 2022 - 15:55

Sağlıkçılar Futbol Turnuvası başladı
Sağlıkçılar Futbol Turnuvası başladı mask
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2008 yılından itibaren geleneksel olarak düzenlenen ve yoğun katılım görülen sağlıkçılar futbol turnuvasının 13’ncü başladı. Bu hafta sonu İzmit Doğu Kışla Spor Tesislerinde gerçekleştirilen açılış programıyla başlayan organizasyon, bu yıl Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’nde uzun yıllar görev yapan ve geçtiğimiz yıl hayatını kaybederek aramızdan ayrılan Özer Çimşir’in anısına düzenleniyor. Açılış törenine Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan, bu yıl turnuvaya ismini veren merhum sağlıkçı Özer Çimşir'in eşi Hülya Çimşir, ilimizdeki kamu ve özel sağlık kuruluşlarının idarecileri ile sağlık personelleri ve aileleri katıldı.

17 May 2022 - 15:54 - Spor

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Kültür'lü Memur - il geneli turnuva isteriz tüm kamu personelinin katılımıyla sadece sağlıkçılara olmasın genel olsun lig usulü olsun güzel olur...

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 17 Mayıs 16:03

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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