Sağlıkçılar Futbol Turnuvası başladı

2008 yılından itibaren geleneksel olarak düzenlenen ve yoğun katılım görülen sağlıkçılar futbol turnuvasının 13’ncü başladı. Bu hafta sonu İzmit Doğu Kışla Spor Tesislerinde gerçekleştirilen açılış programıyla başlayan organizasyon, bu yıl Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’nde uzun yıllar görev yapan ve geçtiğimiz yıl hayatını kaybederek aramızdan ayrılan Özer Çimşir’in anısına düzenleniyor. Açılış törenine Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan, bu yıl turnuvaya ismini veren merhum sağlıkçı Özer Çimşir'in eşi Hülya Çimşir, ilimizdeki kamu ve özel sağlık kuruluşlarının idarecileri ile sağlık personelleri ve aileleri katıldı.