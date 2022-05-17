“AKP 146 bin, MHP 17 bin üye kaybetti; İYİ Parti 95 bin üye kazandı”

MHP Derince İlçe Başkanı Salim Sayar’ın geçtiğimiz gün yayınlanan röportajında İYİ Parti hakkında yaptığı açıklamasına cevap, İYİ Parti Derince İlçe Başkanı Metin Savaş Sulu’dan geldi. MHP’li Sayar’ın, “Derince’de İYİ Parti diye bir parti yok. Boşuna gezmesinler, onları Derince’den sileceğiz” sözlerine sert çıkan Sulu, “Derince’de kapı kapı, esnaf esnaf gezerek insanların sıkıntılarını dinliyor gönüllere dokunuyoruz, kimseyi içtimaya çekip başkancılık oynamıyoruz, anlaşılan o ki bizi yakından takip eden birileri bu durumdan rahatsız olmuş” dedi.

“DERİNCE 3. PARTİYİZ”

MHP’li Sayar’a seslenen İYİ Partili Sulu, “Derince’de yok dedikten sonra yine Derince’de boşuna gezmesinler diyerek kendinle çeliştiğin, her adımını imrenerek takip ettiğin İYİ Parti Derince’nin İlçe Başkanı olarak buradan sana sesleniyorum: 2018’deki seçimlerde %12’lik oy oranı ile Derince’de 3. Parti olan İYİ Parti önümüzdeki ilk seçimde iktidar olacaktır. Çünkü bizim kuruluş amacımız iktidar olmaktır” dedi.

“GİDECEKSİNİZ”

Seçim barajını %7’ye düşürenlerin, kaybetmekten korkan iktidar partisi ve küçük ortağının olduğunu ancak korkunun ecele faydası olmadığını, ilk seçimle gideceklerini ifade eden İlçe Başkanı Sulu, "Anlaşılan o ki Sayar’ın canı sıkılmış, kendisi illa ki bir şey silmek istiyorsa kendi skandal olan haberlerini silmekle başlayabilir” ifadelerini kullandı.

“İYİLİK GÜNEŞİ TÜRKİYE’YE DOĞACAK”

Son bir yılda AKP’nin 146 bin, MHP’nin ise 17 bin üyesini kaybettiğini ifade eden İlçe Başkanı Sulu,“İYİ Parti, 95 bin üye kazandı, bunlar ocak ayı istatiksel verileri. Genel başkanınızın da dediği gibi terazi var, tartı var, her şeyin bir vakti var.Demem o ki biz size cevabı sandıkta vereceğiz, iyilik güneşi Türkiye'ye doğacak. Derince İYİ olacak,Kocaeli İYİ olacak” şeklinde konuştu.