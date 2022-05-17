CHP Kocaeli öbek öbek tüm seçmenlere ulaşacak

Seçim ve sandık güvenliği hazırlıklarını aralıksız sürdüren CHP İl Örgütü, partinin tüm kademelerine yönelik eğitimlerine devam ediyor. CHP Kocaeli, geçtiğimiz haftasonu 2 boyunca süren Üyelerin Temel Siyasi Eğitimi (ÜTSE) ve dün düzenlediği Sokak Örgütlenmesi Eğitimi’ni CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Genel Başkan Başdanışmanı ve geçmiş dönem Mersin Milletvekili Prof. Dr. Aytuğ Atıcı'nın eğitmenliğinde gerçekleştirdi.

ÖBEKLERE AYRILDILAR

İl binasında gerçekleştirilen eğitime İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, il yönetimi, ilçe başkanları, ilçe yöneticileri, Parti Okulu Kocaeli ve Sakarya Bölge Koordinatörü Işıl Beyazıtlı ve öbek sorumluları katıldı. Sokak Örgütlenmesi modeline göre seçmenler, tüm Türkiye’de olduğu gibi Kocaeli’de de en fazla 400’er kişinin yer aldığı öbeklere ayrıldı ve bu öbeklere parti tarafından bir sorumlu atandı. Öbek sorumluları atandıkça devam edecek olan Sokak Örgütlenmesi eğitimleri sonrasında CHP Kocaeli tüm ilçelerde yürüteceği çalışmalarla tüm seçmenlere ulaşmayı hedefliyor.