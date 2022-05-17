Sağlık için hareket ederek bisiklet sürdüler

Karamürsel’de İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde ‘Sağlık İçin Hareket Et’ etkinliği kapsamında kamu kurumu ve kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşların katılımı ile yürüyüş ve bisiklet turu düzenlendi.
İKİ BÖLÜMDEN OLUŞTU
İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ferhan Uğur, “Dünya Sağlık Örgütünce fiziksel aktivitenin yararları konusunda toplum bilinci oluşturmak sağlıklı davranışları ve yaşam tarzlarını teşvik etmek için ’10 Mayıs Dünya Sağlık İçin Hareket Et’ ve ‘16 Mayıs Obezite Günü’ olarak belirlendi. Bu kapsamda ‘Sağlık İçin Hareket Et’ programını düzenledik” dedi.Program iki bölümden oluşarak 4 Temmuz Mahallesi Atatürk Anıtı önünde toplanan grup, yürüyüş yapmak isteyenler Kayacık Mahallesi Karamürsel Su Altı Sporları Derneği’ne kadar yürüyüş yaparken, bisiklet turu yapanlar ise Ereğli Mahallesi sahiline kadar spor yaptılar.
PROTOKOL DE KATILDI
Etkinliğe Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya, İlçe Jandarma Komutanı Burhan Demir, İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Tırpan, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Çetin Yıldız, İlçe Sağlık Müdürlüğü çalışanları, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.