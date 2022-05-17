17 May 2022 - 15:59- Gündem G: 17 May 2022 - 16:00

Sağlık için hareket ederek bisiklet sürdüler

Karamürsel ilçe protokolü, vatandaşlar, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler, ‘Sağlık İçin Hareket Et’ etkinliği kapsamında yürüyüş ve bisiklet turu düzenlendi
Sağlık için hareket ederek bisiklet sürdüler mask
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Karamürsel’de İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde ‘Sağlık İçin Hareket Et’ etkinliği kapsamında kamu kurumu ve kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşların katılımı ile yürüyüş ve bisiklet turu düzenlendi.

İKİ BÖLÜMDEN OLUŞTU

İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ferhan Uğur, “Dünya Sağlık Örgütünce fiziksel aktivitenin yararları konusunda toplum bilinci oluşturmak sağlıklı davranışları ve yaşam tarzlarını teşvik etmek için ’10 Mayıs Dünya Sağlık İçin Hareket Et’ ve ‘16 Mayıs Obezite Günü’ olarak belirlendi. Bu kapsamda ‘Sağlık İçin Hareket Et’ programını düzenledik” dedi.Program iki bölümden oluşarak 4 Temmuz Mahallesi Atatürk Anıtı önünde toplanan grup, yürüyüş yapmak isteyenler Kayacık Mahallesi Karamürsel Su Altı Sporları Derneği’ne kadar yürüyüş yaparken, bisiklet turu yapanlar ise Ereğli Mahallesi sahiline kadar spor yaptılar.

PROTOKOL DE KATILDI

Etkinliğe Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya, İlçe Jandarma Komutanı Burhan Demir, İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Tırpan, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Çetin Yıldız, İlçe Sağlık Müdürlüğü çalışanları, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

17 May 2022 - 15:59 - Gündem

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