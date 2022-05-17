Yozgatlılar açılışa hazırlanıyor

Kocaeli Yozgatlılar Derneği Başkanı Davut Murat ve yönetim kurulu üyeleri; Kocaeli’nin tanınmış genç girişimci iş kadınlarından olan ve aynı zamanda AKP İl Teşkilatı’nda Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Hicran Bozkurt’u ziyaret ettiler. Dernek Başkanı Davut Murat ve AKP’li Bozkurt, yapılacak çalışmaları masaya yatırarak, yol haritasını belirlediler. 29 Mayıs tarihinde İzmit merkezde açılışı gerçekleştirilecek olan Kocaeli Yozgatlılar Derneği’nin açılış programı ile ilgili yapılan ziyaretten her iki taraf da memnun kaldı.