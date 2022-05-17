17 May 2022 - 16:00- Gündem G: 17 May 2022 - 16:03

Sevgi Varsa Engel Yoktur!

Derince Belediyesi’nin Engelliler Haftası münasebetiyle düzenlediği programda konuşan Başkan Zeki Aygün, “Sevgi varsa engel yoktur anlayışıyla yılın 365 günü çalışmaya devam ediyoruz” dedi
Sevgi Varsa Engel Yoktur! mask

Engelliler Haftası nedeniyle Derince Belediyesi tarafından Deniz Mahallesi’nde yer alan Zübeyde Hanım Parkı’nda bir etkinlik düzenlendi. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün ev sahipliğinde gerçekleşen program Kocaeli Engelliler Derneği Onursal Başkanı İsmet Arguç, Kocaeli Engelliler Derneği Başkanı Nilgün Albayrak, Derince İşitme Engelliler Derneği Başkanı Hüseyin Engin Kaya, dernek temsilcileri, engelli bireyler ve ailelerinin yoğun katılımı ile gerçekleşti.  Programda birer selamlama konuşması yapan İsmet Arguç ve Nilgün Albayrak, düzenlediği etkinlik dolayısıyla Başkan Aygün’e teşekkür etti

17 May 2022 - 16:00 - Gündem

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