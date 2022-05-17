Özdilek, Dünya Havlu Günü’nü Kutluyor

Kült kitap serileri arasında yer alan Otostopçu’nun Galaksi Rehberi’nin İngiliz yazarı Douglas Adams’ı anmak üzere, hayranlarının her yıl 25 Mayıs’ta kutladığı Dünya Havlu Günü’ne özel sürpriz kampanyalar Özdilek mağazalarında kullanıcıları bekliyor. Douglas Adams’ın popüler bilim kurgu serisi olan Otostopçunun Galaksi Rehberi isimli kitabının bir bölümünde, yıldızlararası gezen bir otostopçunun sahip olması gereken en kullanışlı şeyin bir havlu olması gerektiğinden bahsederken “Panik yapma ve bir havlu taşı” şeklinde motto haline gelen ifadesi de hafızalardaki yerini koruyor.

Yaşam alanlarının olmazsa olmaz ürünlerinden biri olan havlu, Özdilek Ev Tekstili’nin her biri ilmek ilmek dokunanve yüzde yüz pamuklu olarak hazırladığı çeşitleriyle yarım asırdır yurt içinde ve yurt dışında kullanıcıların evine misafir oluyor.

Havlunun Türk kültüründe de yeri ayrı

Osmanlı’da hamam kültüründen gelen, düğünlerde arabalara aksesuar olarak takılan, çeyiz alışverişlerinin olmazsa olmazı olan ve ev kullanımı dışında yaz sezonunda plaj modasını da belirleyen havlu ve bornozların Türk kültüründe de yeri ayrı. Eve misafir geldiğinde de yeni ve temiz bir havlu sunmak geleneklerimiz arasında yer alıyor.

Modası her sezon değişiyor

Özdilek Ev Tekstili, modaya ilham veren ve trendleri belirleyen koleksiyonları Türkiye’deki 100 ev tekstili mağazası, 14 alışveriş merkezi, farklı AVM’lerde yer alan 6 departman mağazası, 7 hipermarketi ve çevrim içi alışveriş sitesi Özdilekteyim.com’da tüketicilerin beğenisine sunuyor.Üretim süreçlerinin tamamında da insan sağlığı, doğa ve çevreye saygı ön planda tutan sosyal uygunluk sertifikalarına da sahip bulunuyor. Disney lisanslı ev tekstili ürünlerini de satışa sunan Özdilek’te; Cars, Frozen, Spiderman, Minnie – Mickey Mouse, Alaaddin, Avengers, Princess, Iron Man ve Hulk karakterlerinin lisanslı ürünleri satışta yer alıyor.

Özdilek, Dünya Havlu Günü’ne özel misafirlerine bu günün anısına havlu armağan ediyor. 25 Mayıs 2022 tarihinde Özdilek Ev Tekstili ve departman mağazaları ile alışveriş merkezlerinden yapılacak 100 TL ve üzeri ev tekstili alışverişlerine havlu hediyesi kullanıcılarını bekliyor.