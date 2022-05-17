Bilgi Küpü 19 Mayıs Atatürk Koşusu düzenliyor

ULU önder Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ve 19 Mayıs Gençlik Bayramı dolayısıyla düzenlenecek “19 Mayıs Atatürk Koşusu” 20 Mayıs Cuma günü Saat 10:00’da Bilgi Küpü himayesinde Yeşilova Mahallesi Boğazova Caddesinde gerçekleşecek. Bu büyük yarışmaya Kocaeli’nde lise düzeyindeki tüm öğrenciler okulları ile birlikte katılabilecekler. Bu yıl 3. sü düzenlenecek olan Atatürk Koşusuna okullardan yoğun ilgi olduğu aktarılırken kayıt yapacak öğrencilerin acele etmeleri gerektiği aktarıldı.

DERECEYE GİRENLERE ÖDÜL OLARAK ALTIN

19 Mayıs Atatürk Koşusu’nda genç erkekler kategorisindeki öğrenciler 1500 metre, genç kızlar kategorisindeki öğrenciler ise 1000 metre koşacaklar. Bulunduğu kategoride dereceye giren öğrencilere ödül olarak altın ve madalya verilecekken yarışmaya katılan tüm öğrencilere katılım belgesi takdim edilecek.

KAYITLAR OKULLAR ARACILIĞIYLA OLACAK

20 Mayısta düzenlenecek olan Atatürk Koşusuna kayıtlar, öğrencilerin bulundukları okullar aracılığı ile yapılacak. Ayrıca yarışma şartları ve detaylı bilgiye Bilgi Küpü Koleji internet sitesi www.bilgikupu.com.tr ve okul telefonu 444 41 99 numaralı hattan ulaşılabilecek.