Bilgi Küpü 19 Mayıs Atatürk Koşusu düzenliyor

ULU önder Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ve 19 Mayıs Gençlik Bayramı dolayısıyla düzenlenecek “19 Mayıs Atatürk Koşusu” 20 Mayıs Cuma günü Saat 10:00’da Bilgi Küpü himayesinde Yeşilova Mahallesi Boğazova Caddesinde gerçekleşecek. Bu büyük yarışmaya Kocaeli’nde lise düzeyindeki tüm öğrenciler okulları ile birlikte katılabilecekler. Bu yıl 3. sü düzenlenecek olan Atatürk Koşusuna okullardan yoğun ilgi olduğu aktarılırken kayıt yapacak öğrencilerin acele etmeleri gerektiği aktarıldı.
DERECEYE GİRENLERE ÖDÜL OLARAK ALTIN
19 Mayıs Atatürk Koşusu’nda genç erkekler kategorisindeki öğrenciler 1500 metre, genç kızlar kategorisindeki öğrenciler ise 1000 metre koşacaklar. Bulunduğu kategoride dereceye giren öğrencilere ödül olarak altın ve madalya verilecekken yarışmaya katılan tüm öğrencilere katılım belgesi takdim edilecek.
KAYITLAR OKULLAR ARACILIĞIYLA OLACAK
20 Mayısta düzenlenecek olan Atatürk Koşusuna kayıtlar, öğrencilerin bulundukları okullar aracılığı ile yapılacak. Ayrıca yarışma şartları ve detaylı bilgiye Bilgi Küpü Koleji internet sitesi www.bilgikupu.com.tr ve okul telefonu 444 41 99 numaralı hattan ulaşılabilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.