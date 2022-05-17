Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'nde görev değişiklikleri

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’nde görev değişiklikleri yapıldı. Görevlendirmelere göre, Asayişten sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Yusuf Aydın Trafikten sorumlu Emniyet Müdür yardımcılığı görevine devam edecek. Asayişten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcılığına ise Asayiş Şube Müdürü Erdal Aydınlık atandı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Nesih Gözüşirin ise İl Asayiş Şube Müdürlüğü görevini vekaleten yapacak. Başiskele İlçe Emniyet Müdürü Sinan Arslan İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğüne, İzmit İlçe Emniyet Müdürü Erhan Soylu Personelden Sorumlu Emniyet Müdür yardımcılığına, Başiskele Emniyet Müdürlüğüne ise Faruk Bilen atandı.
Yusuf Aydın
Erdal Aydınlık
Erhan Soylu
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.