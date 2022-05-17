17 May 2022 - 16:55- Asayiş G: 17 May 2022 - 17:38

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'nde görev değişiklikleri

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünde görev değişiklikleri oldu. Asayişten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcılığına Erdal Aydınlık atandı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'nde görev değişiklikleri mask
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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’nde görev değişiklikleri yapıldı. Görevlendirmelere göre, Asayişten sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Yusuf Aydın Trafikten sorumlu Emniyet Müdür yardımcılığı görevine devam edecek. Asayişten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcılığına ise Asayiş Şube Müdürü Erdal Aydınlık atandı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Nesih Gözüşirin ise İl Asayiş Şube Müdürlüğü görevini vekaleten yapacak. Başiskele İlçe Emniyet Müdürü Sinan Arslan İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğüne, İzmit İlçe Emniyet Müdürü Erhan Soylu Personelden Sorumlu Emniyet Müdür yardımcılığına, Başiskele Emniyet Müdürlüğüne ise Faruk Bilen atandı.

Yusuf Aydın

 

Erdal Aydınlık

Erhan Soylu

17 May 2022 - 16:55 Kocaeli- Asayiş

Muhabir  Nuri Akçaharman

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