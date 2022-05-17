17 May 2022 - 17:14- Gündem G: 17 May 2022 - 17:16

KEV’de olağan genel kurul yapacak 
KEV’de olağan genel kurul yapacak  mask

Kocaeli Eğitim Vakfı (KEV) Mütevelli Heyeti Olağan Genel Kurulu ile ilgili süreç başladı. Başkanlığını Bahri Kubilay Yavuz’un yaptığı vakıfta 18 Mayıs Çarşamba günü Sanayi Mahallesi Kozalı Sokak Çarşı Yapı Sitesi F/4 Blok adresinde bulunan vakıf merkezinde saat 16.00’da yapılacak. Çoğunluk sağlanamadığı taktirde ise kongre bir sonraki hafta olan 25 Mayıs Çarşamba günü aynı yer ve saatte, çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak. Bahri K. Yavuz’un yeniden aday olması beklenen kongre de 12 maddelik gündem görüşülecek.

17 May 2022 - 17:14 - Gündem

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