Gözler Tahir Büyükakın’da! Engin Koyun ile tamam mı devam mı?

Engin Koyun’un Kocaelispor’un başkanı yapan Tahir Büyükakın, aynı isimle yola devam edecek mi? Gözler Büyükakın’da. İşte kulislerde yaşanan adaylık çalışmaları.

TOMARLA HATAYI BİR SEZONA SIĞDIRDILAR

Kocaelispor’da bu sezon fahiş paralar harcanarak 11 yıl sonra 1. Lig’den düşülmesi camiadaki gerginliği tırmandırdı. Sezon boyunca yapılan tomarla hatanın yanında oyun olarak ligin en kötü takımı olmayı başaran yeşil siyahlılarda Başkan Engin Koyun ve yönetiminin bu lig için ne kadar deneyimsiz olduğu da ortaya çıktı. Yaşanan bu başarısızlığın ardından Adanaspor maçının ardından olağanüstü genel kurul kararının alınması bekleniyor. Hal böyle olunca gözler de Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a çevrildi.

GEÇ DE OLSA GÖRDÜ

Bilindiği üzere Engin Koyun’u, varlıklı olduğu ve mali anlamda biraz daha elini rahatlatabilir düşüncesi ile göreve getiren Tahir Büyükakın, bu kararının ne kadar yanlış olduğunu ve kararından ötürü de pişmanlık duyduğunu geç de olsa gördü. Camia Engin Koyun ve yönetimini sınıfta bıraktı ve tepkisini de sert şekilde dile getirdi. Tüzük gereği Olağan Seçimli Genel Kurulu 3 yılda bir, İdari ve Mali Genel Kurulu ise her yıl Mayıs ayında yapan Kocaelispor Kulübü’nde “Seçimli İdari ve Mali Olağanüstü Genel Kurul” ile ilgili atılmış bir adım ise henüz yok.

BU KARARI İLE TEPKİ GÖREBİLİR

Bir iddiaya göre Engin Koyun’un Tahir Büyükakın’a başkanlığa devam etmek istemediği ancak Büyükakın’ın “Nasıl düşürdüysen öyle de çıkaracaksın” dediği belirtildi. Ancak Büyükakın’ın Engin Koyun’a bu sezon içi de olur vermesi kendisine olan tepkileri bir anda artıracağı için bu düşüncesini de gözden geçirmesi gerektiği gerçeği gün gibi aşikar.

BÜYÜKAKIN’DAN İCAZET İSTEYECEK

Bir diğer iddia ise Engin Koyun’un “Kendimi aklamam ve başkanlığa devam etmem lazım” diyerek Büyükakın’dan icazet isteyeceği dilden dile konuşuluyor. Öte yandan Engin Koyun’un devam etmek istemesindeki bir diğer düşünce ise Kocaelispor’a şirketi üzerinden aktardığı paraları mahsup etmek. Çünkü farklı bir yönetim geldiğinde Koyun’un Kocaelispor için aktardığı parayı kurtarması için yıllarca beklemesi gerekiyor.

İÇLERİNDEN RECEP DURUL’U ADAY ÇIKARABİLİRLER

Öte yandan Kocaelispor Mali Asbaşkanı Recep Durul’un genel kurul kararı alındığında başkan adayı olacağı konusundaki düşünceler de ağır basıyor. Mali anlamda disiplinli ve işi profesyonellere bırakan bir düşünceye sahip olan Durul’un adının Büyükakın’a iletileceği gelen haberler arasında. Bu ekip içinde maddi anlamda güçlü olan ve bu sezon kulübe en çok kaynak aktaran yöneticilerden Ekrem Can’ın da yer alacağına kesin gözü ile bakılıyor.

ÖZKAR DÖNGE LİSTE ÇALIŞMASINA BAŞLADI

Öte yandan yine yönetimde yer alan Özkar Dönge’nin başkan adaylığı hususunda liste çalışması yaptığı öğrenildi. Genç iş insanının yakın çevresine “Gerçek ve samimi Kocaelisporlulardan oluşan bir yönetim yapıyorum” dediği ifade edildi. Dönge’nin ekibinde eski basın sözcüsü Haşmet Uçar ile yine eski yöneticilerden Serkan Akyol gibi isimlerin olduğu gelen haberler arasında. Eski yöneticiler Kerim Bayramoğlu, Yaşar Arslan ve mevcut yöneticilerden Abdülkadir Yımaz’ın da çalışmalar yapmak için hareket geçeceği ile ifade ediliyor.

MESUT VOLKAN SEZGİN’İN PAYLAŞIMI

Kocaelispor’un eski yöneticilerinden, yeşil siyahlıların transfer tahtasını kaldırmak için mücadele ettiği dönemde büyük bir emek harcayan Mesut Volkan Sezgin geçtiğimiz günlerde sosyal medyasından bir paylaşım yapmış ve “Fabrika ayarlarına dönüyoruz” ifadesine yer vermişti. Sezgin gazetemize yaptığı açıklamada bu paylaşımının adaylık ile ilgili bir mesaj olmadığını ancak adaylık için ismi geçen kişileri okuyunca “Aday olursam bunu açık bir dille ifade ederim. Böyle bir mantık olabilir mi? Hiç mi akıllanmayacağız. Kocaelispor’dan yani bir şehirden bahsediyoruz. Her aklı esen -Başkan olmak istiyorum- diyerek öne atlıyor. O zaman benim de aday olma hakkım var” ifadelerine yer verdi. “Benim işim sistem ve organizasyon. Profesyonel bir ekip olursa, benden de yararlanılmak istenirse ve ben de o organizasyona inanırsan tabii ki Kocaelispor’a faydamızın dokunması için organizasyonun içinde yer alırım” diye konuştu.