18 May 2022 - 14:17- Siyaset G: 18 May 2022 - 14:55

AKP’li isimden Aynur Doğan açıklaması: Çok yanlış buluyor ve kınıyorum

AKP’li Hüseyin Çelik, AKP’li Derince Belediyesi tarafından konseri iptal edilen sanatçı Aynur Doğan hakkında açıklama yaptı. Çelik, "Derince Belediyesi’nin Aynur Doğan’a reva gördüğü muameleyi ve ardından bizim mahallenin Aynur Doğan’ı linç girişimlerini çok yanlış buluyor ve kınıyorum" dedi.

AKP’li isimden Aynur Doğan açıklaması: Çok yanlış buluyor ve kınıyorum mask

Sanatçı Aynur Doğan’ın Kocaeli'nin Derince ilçesinde 20 Mayıs’ta vereceği konser, AKP’nin yönetimde olduğu Derince Belediyesi tarafından iptal edildi. Konser yasakları sosyal medyada tepki çekerken birçok sanatçı, siyasi ve yazar konser yasaklarını sanata uygulanan baskı olarak nitelendirdi.AKP kurucularından, eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, AKP’li Derince Belediyesi tarafından konseri iptal edilen sanatçı Aynur Doğan’a ilişkin açıklamalarda bulundu.


Çelik sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımında, "'Dolmabahçe Buluşmaları' kapsamında, 20 Şubat 2010’da davet ettiğimiz ses sanatçıları arasında Aynur Doğan da vardı. O gün isimleri PKK ile birlikte anılan sanatçıları davet etmemiştik. Sayın Cumhurbaşkanı toplantıda bütün sanatçılara olduğu gibi Doğan’a da iltifat etti" dedi. Paylaşımlarının devamında Çelik şunları kaydetti:

"2010 yılında İstanbul’un Avrupa Kültür Başkenti olması hasebiyle Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen konserde Aynur Doğan, Kürtçe “Ahmedo Roni” şarkısını söyleyince hazır bulunan Sayın Cumhurbaşkanı bir hayli duygulanmış ve Aynur’un performansını takdir etmişti.


Derince Belediyesi’nin Aynur Doğan’a reva gördüğü muameleyi ve ardından bizim mahallenin Aynur Doğan’ı linç girişimlerini çok yanlış buluyor ve kınıyorum. Birileri beğenir, birileri beğenmez ama Aynur Doğan bu toprakların bir çığlığıdır.


Karadeniz Türküsü “Ahmedum” ile “Ahmedo Roni” yi birlikte dinlemeyi deneyelim. İkisinin de bizim ağıtlarımız olduğunu hissederiz.  Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguları paylaşanlar anlaşırlar. Musiki gönlün dilidir, lütfen bunun üzerinden de kavga edilmesin."

18 May 2022 - 14:17 - Siyaset

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Yorumlar

(4)
04

Belediyeci - Bu konser iptal konusunda gerçekten zeki başkanın bir hatası yok bu işi kültür müdürü Hüseyin ve basın yayın müdürü lokman açıklamarıyla zeki başkanı zor duruma düşürmüşlerdir biran önce zeki başkan kendine iyi bir ekip kurup belediye birimlerinde bütün müdürleri ne kadar birimlerde müdür varsa acilen değiştirmesi lazım yoksa bunlar zeki başkanı ileride daha büyük sıkıntılara sokacaklar burdan zeki başkanı uyarıyorum

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 18 Mayıs 16:29
03

Hakan - Ben bir karadenizli olarak en büyük bölücülüğü karadeniz milleti yapmaktadırrrr

Yanıtla . 2Beğen . 1Beğenme 18 Mayıs 15:11
02

Şerafettin Yücel - Büyük fetocü Hüseyin... Noldu ayran içip ayrı mı düştünüz..

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 18 Mayıs 15:08
01

Davut - AK PARTİ HÜKÜMET DE OLSAYDI BÖYLE OLMAZDI.... AH BU DIŞ GÜÇLER

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 18 Mayıs 15:01
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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