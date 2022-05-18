AKP’li isimden Aynur Doğan açıklaması: Çok yanlış buluyor ve kınıyorum

Sanatçı Aynur Doğan’ın Kocaeli'nin Derince ilçesinde 20 Mayıs’ta vereceği konser, AKP’nin yönetimde olduğu Derince Belediyesi tarafından iptal edildi. Konser yasakları sosyal medyada tepki çekerken birçok sanatçı, siyasi ve yazar konser yasaklarını sanata uygulanan baskı olarak nitelendirdi.AKP kurucularından, eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, AKP’li Derince Belediyesi tarafından konseri iptal edilen sanatçı Aynur Doğan’a ilişkin açıklamalarda bulundu.



Çelik sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımında, "'Dolmabahçe Buluşmaları' kapsamında, 20 Şubat 2010’da davet ettiğimiz ses sanatçıları arasında Aynur Doğan da vardı. O gün isimleri PKK ile birlikte anılan sanatçıları davet etmemiştik. Sayın Cumhurbaşkanı toplantıda bütün sanatçılara olduğu gibi Doğan’a da iltifat etti" dedi. Paylaşımlarının devamında Çelik şunları kaydetti:

"2010 yılında İstanbul’un Avrupa Kültür Başkenti olması hasebiyle Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen konserde Aynur Doğan, Kürtçe “Ahmedo Roni” şarkısını söyleyince hazır bulunan Sayın Cumhurbaşkanı bir hayli duygulanmış ve Aynur’un performansını takdir etmişti.



Derince Belediyesi’nin Aynur Doğan’a reva gördüğü muameleyi ve ardından bizim mahallenin Aynur Doğan’ı linç girişimlerini çok yanlış buluyor ve kınıyorum. Birileri beğenir, birileri beğenmez ama Aynur Doğan bu toprakların bir çığlığıdır.



Karadeniz Türküsü “Ahmedum” ile “Ahmedo Roni” yi birlikte dinlemeyi deneyelim. İkisinin de bizim ağıtlarımız olduğunu hissederiz. Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguları paylaşanlar anlaşırlar. Musiki gönlün dilidir, lütfen bunun üzerinden de kavga edilmesin."