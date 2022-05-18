İş insanı Hayrettin Çaycı isyan etti: “Biz hesaplıyoruz, devlet hesaplayamıyor”

Kocaeli Sanayi Odası meclis toplantısında konuşan Sarkuysan Elektrolitik Yönetim Kurulu Başkanı İş İnsanı Hayrettin Çaycı ithalat için döviz bulmakta zorlandıklarını ifade etti. Maliyetlerin çok arttığını ancak kamu ve özel bankalara getirilen kısıtlamalar nedeni ile kredi alamadıklarını belirten Çaycı geçtiğimiz gün Dışişleri Bakan Yardımcısı’nın kendisine “Siz dövizi biraz fazla kurcaladınız” dediğini ifade etti.

“BİZ HESABINI YAPABİLİYORUZ AMA DEVLET YAPAMIYOR”

Ülkede çok ciddi bir döviz sıkıntısı olduğunu ifade eden Hayrettin Çaycı, “Şuanda da sektörlerde gerçek ithalatçı gerçek, gerçek ihracatçı gibi hesaba kitaba dayanmayan şekildeayrıldı. Örneğin bakır sektörü, çelik sektörü, alüminyum sektörü bunlar gerçek ithalatçı oldular. Örnek vererek açmam lazım. Biz Sarkuysan olarak yılda 1 milyar Dolar ithalat yapıyoruz. Çünkü Türkiye’de ham madde yok. Bunun anca yüzde 20’sini alabiliyoruz. Primler ihracatımız 800 milyon dolar. Biz buna primler diyoruz. Bir de benden alan gruplar var o da 1.2 milyar benden katma değer elde ediyor. Biz bunların hesabını yapıyoruz ama devlet yapamıyor.

“DÖVİZ VERİYORUM ALAMIYORUM”

İhraç edilen otomobillerin içindeki bakırın yüzde 70’ini kendisinin ürettiğini ifade eden Çaycı, “Ben ithal ediyorum ama ithal ettiğin ürünü döviz bazlı satıyorum. Kablo sektörünün bir yılda 1.8 milyar dolar ihracatı var. Onun içindeki bakırın yarısı benim. Ben bunu üretmezsem yurt dışından ithal edilecek. Ben ham maddesini getiriyorum bu ülkeye katma değer kazandırıyorum. Bu sorun çok büyük. Şunda bir de ihraç ettiğimiz malların yüzde 40’ına el koyduğu için Merkez Bankası bir de orada büyük bir sıkıntıdasınız. Siz getirip dövizi veriyorsunuz, ben aşağı yukarı 40-50 milyon dolar döviz veriyorum Merkez Bankası’na. Bu verdiklerimizi diyor ki ertesi günü git al alabiliyorsan diyor. Aynen tabir bu. Gidiyorsun bankaya istiyorsun “ne yapacaksın?” diye soruyor. İthalat diyorsun “veremeyiz” diyor. Benim tek derdim ithalat. Merkez bankasının tebliği var diye cevap veriliyor kalıyorsunuz” şeklinde konuştu.

“200 MİLYONU DOLARI TEMİN EDEMİYORUM”

Sarkuysan firması olarak geçmişte dünyanın en büyük fabrikaları ile çalıştıklarını ifade eden Çaycı, “Şimdi kıyıda köşede birazcık imkanı olan, adını bilmediğimiz bankalara gidiyoruz. Öbürleri sıkıntı var diyor. Cirosu düşük olan yerlerde “ben dövizimi alıyorum” diyor. Ne kadar döviz ihtiyacın var diye sorduğunda ayda 2 milyon diyor. Bana 100 milyon dolar lazım. Sen 2 milyonu temin edebiliyorsun ama ben 200 milyonu doları temin edemiyorum. Ben bu parayı cebime koymayacağım ben bu parayı Türkiye’nin ihtiyacı olan üretim kısmında kullanacağım. Sarkuysan dünyada markadır. Amerika’da ürettiğimiz teli Amerika’nın 130 yıllık fabrikasından daha pahalıya satarız çünkü bizimki daha kaliteli. Onun için bu değerlere devam etmemiz lazım” dedi.

“DÖVİZİ FAZLA KURCALADINIZ” UYARISI

Geçtiğimiz gün bir konferansta yaşadığı bir olayı anlatan Hayrettin Çaycı, “Balkan ülkelerinin de içinde bulunduğu bir konferansa katıldım. Bizim de Bulgaristan’da tesisimiz olduğu için davet aldık. Dış işleri bakan yardımcısı bana “Siz dövizi biraz fazla kurcaladınız” dedi. Dün bu saatlerde oluyor. Toplantıda konuşmacıydı. Ben sistemi konuşurum. Benim kişilerle işim olmaz. Partilerle de bakanlarla da işim olmaz ama sistem. Ülkenin böyle bir sıkıntısı varsa bu sıkıntı böyle çözülmez” şeklinde tepki gösterdi.

“YURT DIŞI BANKALARI DÖVİZ SATMIYOR”

Bazı istisnalar getirilebileceğini ifade eden Çaycı, “Biz halka açık bir şirketiz. Bizim her şeyimiz Türkiye’dedir. Yurt dışında tesisimiz var ama tesisimizin de finansmanı kendi içinde orada döner. Firmalar böyle durumlarda dışardaki firmalar dışarda tuttuğu döviz ile dışardaki bankalar üzerinden kredi temin edebiliyor. Bizim bu kadar itibarımız olmasına rağmen yurt dışı bankaları döviz satmıyor. Üzülerek söylüyorum. 56 sene boşuna zaman kaybetmedim. Hep öğrendim. Öğrendiğimi de devretmeye çalıştım. Özellikle bu gerçek ithalatçı ve gerçek ihracatçı sorununun mutlak suretle çözülmesi gerekiyor. Zorunlu olan ithalatçıya ayrıcalık tanınması için çalışmaların yapılmasında fayda var” şeklinde konuştu.

“TOPLUMUN GELİR SEVİYESİ UYGUN DEĞİL”

Bulgaristan ile Türkiye’nin son durumu kıyaslayan Çaycı, “Bulgaristan mı daha çok ihracat yapıyor Türkiye’mi deseler Türkiye rakamsal olarak daha fazla yapıyor. Türkiye’nin kişi başı ihracatı Bulgaristan’ın yüzde 40’ı kadar. Demek ki ülkedeki nüfus faydalı değil. Bizim çok gidecek yolumuz var. İnşaat çok ilerledi diyorlar. Doğru bina var ama binayı alacak olan yok. Yanlış olan bu. Toplumun gelir seviyesine uygun değil. Ülkede enflasyonun doğu hesaplanmadığının örneğidir. 1966 lirasında Levent’te oturdum ev maaşımın 5’te biriydi. Arabam da vardım geçiniyordum. O dönem benim durumda olan birine şimdi verdiğimiz maaş 7-8 bin lira. Şimdi o paranın tamamı ile benim o dönem Levent’te ödediğim kiranın yarısını bile ödeyemez. Bunun sebebini sorum. Eskiden Türkiye Merkez Bankası Yardımcısı olup şimdi İngiltere’de ekonomi danışmanı olan biri cevapladı. Cevabı çok basit. Bütün dünya enflasyonu doğru hesaplıyor, Türkiye kendi bildiği gibi hesaplıyor. İnsan gerçekten üzülüyor” dedi.

“KOLAY AÇIKLANABİLECEK BİR ŞEY DEĞİL”

Çaycı’nın ardından söz alan Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, İktidarın 2002-2009 yılları arasında uyguladığı reforma benzer reformlar uygulamasını istedi. Avrupa’nın nitelikli insanlarımızı aldığını söyleyen Zeytinoğlu, “Şu anda enflasyon temel sorun. İki enflasyon verisi arasındaki fark çok önemli. 51 puan fark var TEFE ile TÜFE arasında. Çok kolay açıklanabilecek bir şey değil. Bunun temel bir sorun olduğunu biliyoruz. Daha büyük bir sorun çalışan kişi sayısı. 84 milyona 30 milyon kişi çalışarak bakıyor. 2020’de çok konuştuk. Büyümenin sağlanması konusunda taleplerimiz oldu. Devlet para bastı. Para basmanın neticesi bu oluyor.

“KRİZDEN ÇIKMAMIZ MÜMKÜN GÖZÜKMÜYOR”

Bizim aslında yatırım iklimlerimiz cazip hale getirerek Türkiye’nin 2002-2009 yılında uyguladığı uygulama vasıtası ile hatırlayın. 2002 yılında bir yılda ülkeye giren yabancı sermaye 590 milyon dolar. 2007 yılında reformların sonucunda yıllık gelen para 22 milyar dolar. Bunu da bilen bir hükümetimiz var. Biz aynı reformların yapılmasını istiyoruz. Bizim Rusya gibi enerjimiz yok. Rusya’nın bu krizde parası taban yaptı sonra değerlendi. Bizim sonuç olarak yatırım iklimimizi düzelterek yabacı sermayeyi ülkemize çekmemiz lazım. Aksi durumda bizim bu krizden çıkmamız mümkün gözükmüyor. Siyaset yapmadığımı biliyorsunuz. Eldeki imkanlar bazı şeyleri yapmamıza izin vermiyor” dedi.