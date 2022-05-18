Kocaelispor U-19, eksiklere rağmen Denizlispor’u rahat geçti! “3-1”

Kocaelispor Elit U-19 takımı konuk ettiği Denizlispor’u ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-1 mağlup etti ve puanını 56’ya çıkardı.

İLK YARIDA GOL OLMADI

Vinsan Tesisleri’nde oynanan maçta yeşil siyahlılar ilk yarısı 0-0 sona eren mücadelenin ikinci yarısında golleri buldu. İkinci yarının 15 maçın da 60. dakikasında Anıl’ın ceza sahası içinde düşürülmesi sonucu Kocaelispor penaltı kazandı. Topun gerisine geçen Ufuk Birdal topla kaleci Ertuğrul’u ayrı yerlere gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirirken kendisi de ligde 10. golüne imza attı.

İKİNCİ YARI FUTBOL ŞOV

Attığı golden sonra da ataklarını sürdüren gençler ikinci golü Anıl ile buldu. 67. dakikada Anıl’ın ortasında Alperen topa iyi yükseldi ve şık bir kafa vuruşu sonrası sol köşeden fileleri buldu. (2-0) Bitime 18 dakika kala bu kez sahneye Kenan çıktı. Bu futbolcu ceza sahası dışına sarkan topu usta bir vuruş sonrası sol köşeden topu filelerle buluşturdu. (3-0) Maçın uzatma anlarında savunmada yapılan hatayı iyi değerlendiren Deniz Kodal düzgün bir vuruş sonrası skoru 3-1’e getirdi ve maç da bu skorla sona erdi.

CUMARTESİ RAKİP İSTANBULSPOR

Adanaspor maçı için A takım kadrosunda yer alan Berat, Eren Türkkal, Yusuf Efe Yaman, Ümitcan Ekşi ve Yiğit Canguru’dan yoksun Denizlispor maçına çıkan Kocaelispor U-19 takımı aldığı galibiyetle puanını 56’ya çıkardı. Yeşil siyahlılar yine eksik kadrosu ile cumartesi günü İstanbulspor’u konuk edecek.

KUTLAMAK LAZIM

Bu sezon öncesinde lige katılması halinde birçok zorluk çekeceği söylenen Ali Mumcu’nun talebeleri genel olarak başarılı bir performans ortaya koydu. Birçok maçta hakem mağduru olan, son dakikalarda goller yiyen, penaltılar ve goller kaçıran U-19 takımı takdir edilecek işlere imza attı.