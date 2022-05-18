18 May 2022 - 15:08- Gündem G: 18 May 2022 - 15:11

Bilgi Küpü’nden ‘19 Mayıs Atatürk Koşusu’

Eğitimde bir Kocaeli markası olan Bilgi Küpü Okulları, bu yıl büyük ve anlamlı bir organizasyona imza atarak ilimizde “19 Mayıs Atatürk Koşusu” düzenliyor

Bilgi Küpü’nden ‘19 Mayıs Atatürk Koşusu’ mask

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenecek “19 Mayıs Atatürk Koşusu” 20 Mayıs Cuma günü saat 10:00’da Bilgi Küpü himayesinde Yeşilova Mahallesi Boğazova Caddesi’nde gerçekleşecek. Bu büyük yarışmaya Kocaeli’de lise düzeyindeki tüm öğrenciler okulları ile birlikte katılabilecekler. Bu yıl 3. sü düzenlenecek olan Atatürk Koşusu’na okullardan yoğun ilgi olduğu aktarılırken kayıt yapacak öğrencilerin acele etmeleri gerektiği aktarıldı.

DERECEYE GİRENLERE ALTIN ÖDÜLÜ

19 Mayıs Atatürk Koşusu’nda genç erkekler kategorisindeki öğrenciler 1500 metre, genç kızlar kategorisindeki öğrenciler ise 1000 metre koşacaklar. Bulunduğu kategoride dereceye giren öğrencilere ödül olarak altın ve madalya verilecekken yarışmaya katılan tüm öğrencilere katılım belgesi takdim edilecek.

KAYITLAR OKULLAR ARACILIĞIYLA

20 Mayıs’ta düzenlenecek olan Atatürk Koşusu’na kayıtlar, öğrencilerin bulundukları okullar aracılığı ile yapılacak. Ayrıca yarışma şartları ve detaylı bilgiye Bilgi Küpü Koleji internet sitesi www.bilgikupu.com.tr ve okul telefonu 444 41 99 numaralı hattan ulaşılabilecek.

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18 May 2022 - 15:08 - Gündem

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