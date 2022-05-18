Kardeşini öldüren ağabeye 24 yıl 6 ay hapis

Olay, 5 Kasım 2021 tarihinde İzmit ilçesinde bulunan Hasan Tahsin Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gökhan Kayacan (37) ve ağabeyi Güven Kayacan (47) arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle Güven Kayacan, yanında bulunan tabancasıyla kardeşi Gökhan’a ateş etti. Ağır yaralanan Gökhan Kayacan hayatını kaybetti, Güven Kayacan ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Güven Kayacan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
TOPLAM 24 YIL 6 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ
Sanığın Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşma salonunda taraf avukatları ve aileler hazır bulunurken, sanık Güven Kayacan ise SEGBİS ile katıldı. Son sözü sorulan sanık, üzgün olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti, sanığa ‘Kasten öldürme’ suçundan haksız tahrik indirimi de uygulayarak 22 yıl hapis cezası verdi. Ayrıca sanığa, yasak niteliğe sahip tabanca taşımak ve bulundurma suçunda 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.