Büyükakın’dan canlı yayın çıkışı: Burayı şov alanına çevirme gibi bir duruma yol açar

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantısının birinci oturumu bugün Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın başkanlık yaptığı mecliste 123 gündem maddesi görüşülüp karara bağlandı.

“ZARAR EDECEK BİR ŞEY YOK”

CHP Grubu, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi internet sitesinde 13 Haziran 2022 tarihinde 580 tane aracın kiralanacağı belirtilmiştir. Ekonomik krizin hayatın her alanını etkilediği ve vatandaşların alım gücünün her geçen düştüğü bu günlerde 580 tane araç hangi birimler için kiralanacaktır? Bu araçlar Türkiye’nin farklı illerine gönderilecek midir? Bu araçlar içerisinde kaç tanesi makam aracıdır? Akaryakıt fiyatlarının 23-24 TL’ye çıktığı bir süreçte bu kadar aracın kiralanması kurumu zarara uğratmaz mı” şeklinde soru önergesi yöneltildi. Büyükakın, Bu önergeye cevap veren Büyükakın, “Rutin devam eden işimiz ilave bir araç kiralamıyoruz. Başka bir yere araçta gönderilmeyecek. Nasıl zarar uğruyor anlamıyorum. Şehir dışında afaki olarak söylenmiş, şehir dışına çıkması gerekti, kaza geçirdi şirketle hukuki sorun yaşanmaması için yazılan bir konu. Kiralanan araçların şehir dışına çıkışı ile ilgili bir konu. Zarar edecek bir şey yok. Oldukça sağlam bir bütçemiz var, borç ödeyip işimizi de yapıyoruz” dedi.

“SİZE CEVAP VERMEYECEĞİM HİÇBİR ŞEY YOK”

Bir diğer önergede Meclis toplantılarının canlı yayın yapılarak halkımıza ulaştırılması noktasında geçtiğimiz yıldan bu yana 2 kez meclis önergesi verdik. Her seferinde, kısa sürede yapılacağına dair cevaplar verdiniz. 3 yıl geçmesine rağmen hala meclis toplantılarını ısrarla canlı olarak yayınlamaktan kaçınıyor olmanızın gerekçesi nedir? Bu konuda ne zaman adım atmayı düşünüyorsunuz?” soruları yöneltildi. Büyükakın, “Ben size canlı yayın kısa sürede yapılacak hiçbir zaman demedim. Burayı şov alanına çevirme gibi bir duruma yol açar. Herkes meclis toplantısının gündemini değiştirmek, reklam yapmak için gereksiz tartışmalara yol açar, gerek görmüyorum dedim. Yeni meclis binası yapılınca olabilir dedim. Burada çok gereksiz bir şeye sebep olur. Örneklerini görüyoruz” dedi. AKP Meclis Üyesi Fikret Hocaoğlu, “Biz mecliste konuştuğumuz zaman canlı yayını kesiyorlar” dedi. Büyükakın, “Burası bir horoz dönüşü alanına dönüyor. Burası siyasetçilerin bilek güreşi yaptığı bir alan değil. Burası sırayla söz verme kontrolünün olmadığı bir ortam. Meclisin huzurunu kaçırır diye düşünüyorum. Size cevap veremeyeceğim hiçbir şey yok” dedi.