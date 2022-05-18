Minik Eller Anaokulu 19 Mayıs’ı coşkulu kutladı

Özel Minik Eller Anaokulu, 19 Mayıs’ı kutladı. Okulun 3-4,4-5,5-6 yaş öğrencileri, öğretmenleri ile birlikte okul önünden (Karabaş Mah. Köseoğlu Sok.) başlanarak Yürüyüş Yolu’ndan Fethiye Caddesi’ne kadar bando takımı eşliğinde (Bando Süper Kocaeli) 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutlamak amacıyla bayram yürüyüşü yaptı.

Kurum Müdürü Damla Arlı Caner, herkesin bayramını kutladı.