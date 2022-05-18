CHP Kocaeli, İstanbul’daki miting için 12 ilçeden araç kaldıracak

Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli İlçe Başkanları Toplantısı, CHP Parti Meclisi üyesi Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, il yönetim kurulu üyeleri ve ilçe başkanlarının katılımları ile parti binasında gerçekleştirildi. 21 Mayıs Cumartesi Günü Maltepe Miting Alanı’nda düzenlenecek Milletin Sesi mitingi için hazırlıklarını sürdüren CHP Kocaeli, partiye gelen yoğun talep üzerine 12 ilçeden vatandaşlar için ulaşım desteği verecek.

VATANDAŞLARDAN YOĞUN TALEP

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında Yargıtay tarafından onama kararı verilmesi üzerine CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun İstanbul’da yapılacağını duyurduğu Milletin Sesi mitingine, CHP Kocaeli toplamda 80 otobüs ile çıkarma yapacak. Mitingin İstanbul’da yapılacağı duyurusu sonrası vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine, CHP Kocaeli 12 ilçedeki, partinin ilçe örgütü binaları önünden araç kaldıracak. Araçların kalkış saatleri ilçe örgütleri tarafından sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacak.