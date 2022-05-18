Büyükakın: Kamusal bir alan olması gerektiği konusunda ön kanaatimiz var

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantısının birinci oturumu bugün Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın başkanlık yaptığı mecliste 123 gündem maddesi görüşülüp karara bağlandı.

“KAMUSAL BİR ALAN OLMASI GEREKTİĞİ KONUSUNDA ÖN KANAATİMİZ VAR”

CHP Grubu verdiği önergede, “Yıkılacak Interteks Fuar Alanı tadilat maliyeti ne kadardır? tadilat maliyeti ile ilgili bir rapor var mıdır? Yıkılacak bu fuar alanı ile ilgili yerine ne yapacağınız konusunda bir projeniz var mıdır? Yeni planlanan fuar alanının Cengiz Topel Havalimanına yakın bir konumda olması, havalimanımızı da etkin hale getirecek midir? Yeni yapılacak fuar alanının maliyeti ne kadardır? Tamamı büyükşehir tarafından mı yapılacaktır?” soruları yöneltildi. Büyükakın, “Arkadaşlarımız yaklaşık 6 ay çalıştılar” dedi. KBB Yapı Kontrol Daire Başkanı Serkan Ihlamur, “Söz konusu 30 bin metrekare kapalı alana sahip. Çatı çöktükten sonra da analizlere başladık. Bütün çatının değişmesi gerektiği ortaya çıktı. Çimentoların eridiğini gördük. Özel bir analiz yaptırdık. Tamamı güçlendirildiğinde sadece kolon çelikleri kalıyor. 30 bin metrekare yapıyı yeniden yapmak gibi oluyordu. Yeni yapmaktan başka çare de bırakmadı” dedi. Büyükakın, “Yeni yapılacak fuar alanı öngörümüz, aşağı yukarı 60 bin metrekare gibi büyüklükte olacağı öngörülüyor. 60 bin metrekarelik fuar alanının sadece uygulama projesi 9 ay 1 yıl gibi sürer. Alternatif bakışlarla çalışılıyor. Kamusal bir alan olması gerektiği konusunda ön kanaatimiz var” dedi.