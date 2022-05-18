Büyükakın: Kamusal bir alan olması gerektiği konusunda ön kanaatimiz var

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantısının birinci oturumu bugün Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın başkanlık yaptığı mecliste 123 gündem maddesi görüşülüp karara bağlandı.

“ZARAR EDECEK BİR ŞEY YOK”

CHP Grubu, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi internet sitesinde 13 Haziran 2022 tarihinde 580 tane aracın kiralanacağı belirtilmiştir. Ekonomik krizin hayatın her alanını etkilediği ve vatandaşların alım gücünün her geçen düştüğü bu günlerde 580 tane araç hangi birimler için kiralanacaktır? Bu araçlar Türkiye’nin farklı illerine gönderilecek midir? Bu araçlar içerisinde kaç tanesi makam aracıdır? Akaryakıt fiyatlarının 23-24 TL’ye çıktığı bir süreçte bu kadar aracın kiralanması kurumu zarara uğratmaz mı” şeklinde soru önergesi yöneltildi. Büyükakın, Bu önergeye cevap veren Büyükakın, “Rutin devam eden işimiz ilave bir araç kiralamıyoruz. Başka bir yere araçta gönderilmeyecek. Nasıl zarar uğruyor anlamıyorum. Şehir dışında afaki olarak söylenmiş, şehir dışına çıkması gerekti, kaza geçirdi şirketle hukuki sorun yaşanmaması için yazılan bir konu. Kiralanan araçların şehir dışına çıkışı ile ilgili bir konu. Zarar edecek bir şey yok. Oldukça sağlam bir bütçemiz var, borç ödeyip işimizi de yapıyoruz” dedi.

“SİZE CEVAP VERMEYECEĞİM HİÇBİR ŞEY YOK”

Bir diğer önergede Meclis toplantılarının canlı yayın yapılarak halkımıza ulaştırılması noktasında geçtiğimiz yıldan bu yana 2 kez meclis önergesi verdik. Her seferinde, kısa sürede yapılacağına dair cevaplar verdiniz. 3 yıl geçmesine rağmen hala meclis toplantılarını ısrarla canlı olarak yayınlamaktan kaçınıyor olmanızın gerekçesi nedir? Bu konuda ne zaman adım atmayı düşünüyorsunuz?” soruları yöneltildi. Büyükakın, “Ben size canlı yayın kısa sürede yapılacak hiçbir zaman demedim. Burayı şov alanına çevirme gibi bir duruma yol açar. Herkes meclis toplantısının gündemini değiştirmek, reklam yapmak için gereksiz tartışmalara yol açar, gerek görmüyorum dedim. Yeni meclis binası yapılınca olabilir dedim. Burada çok gereksiz bir şeye sebep olur. Örneklerini görüyoruz” dedi. AKP Meclis Üyesi Fikret Hocaoğlu, “Biz mecliste konuştuğumuz zaman canlı yayını kesiyorlar” dedi. Büyükakın, “Burası bir horoz dönüşü alanına dönüyor. Burası siyasetçilerin bilek güreşi yaptığı bir alan değil. Burası sırayla söz verme kontrolünün olmadığı bir ortam. Meclisin huzurunu kaçırır diye düşünüyorum. Size cevap veremeyeceğim hiçbir şey yok” dedi.

TARTIŞMA YAŞANDI

Konu üzerine Büyükakın ile CHP Grup Başkanvekili Engin Taşdemir arasında sert tartışmalar yaşandı. Taşdemir’in rahatsız mı oluyorsunuz sorusu üzerine Büyükakın, “Rahatsız oluyorsunuz demek ne demek. Sanki rahatsız oldular diye gazeteye manşet attırmaya mı çalışıyorsunuz? Kelimelerinizi dikkatli çekin. Canlı yayın, bu ortamda gereksiz huzursuzluğa sebep olur. Rahatsız olduğumuz yok. Bu mecliste söylemeniz gereken her şeyi söylüyorsunuz. Hiçbir sözünüzü kesmiyorum” dedi. Taşdemir, “Bunu uygun görmüyorsanız kamuoyu takdiri verir” dedi. Büyükakın, “Uygun görmüyorum demedim; çarpıtma. Uygun bir yer olursa orada yapılır dedim. Canlı yayın yapalım, şov mu yapmak istiyorsunuz. Adam canlı yayın yapıyor, kesiyor diyor. Budur canlı yayın anlayışınız. Konuşacak bir şey yok. Biz neden rahatsız olacağız” dedi.

“BULUNABİLENLERE DAVA AÇIYORUZ”

CHP Grubu tarafından verilen önergede “Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait yaya üst geçitlerinin yürüyen merdiven ve asansörleri sık sık arıza yapmaktadır. Vatandaşlarımız bu konuda sürekli sıkıntı yaşamakta ve çeşitli kazalar geçirmektedir. Özelikle 42 Evler ile valilik arasındaki üst geçitte haftanın 5 gün arıza yaşanmakta olduğunu belirten vatandaşlar konu ile ilgili çözüm üretilmesini talep etmektedir” ifadelerine yer verildi. Büyükakın, “Sistematik bir şekilde oraya gelip asansörleri kırmaya çalışan bir grup var. Defalarca sosyal medyadan paylaştılar. Onlar kırmaya devam etsinler, biz yapmaya devam ederiz. Bulunabilenlere dava açıyoruz” dedi. Taşdemir, “4-5 düşen insanı söyledim. Kim düştü diyorsunuz” ifadeleri üzerine Büyükakın, “Bugün ters tarafında mısın? Neden benim laflarımı yanlış anlıyorsun” dedi. Taşdemir, “Bakım için milyonlar ödeniyor. Bunu söylüyoruz. Sadece vandallar sorun olmayabilir” dedi.

“KAMUSAL BİR ALAN OLMASI GEREKTİĞİ KONUSUNDA ÖN KANAATİMİZ VAR”

CHP Grubu bir diğer önergede “Yıkılacak Interteks Fuar Alanı tadilat maliyeti ne kadardır? tadilat maliyeti ile ilgili bir rapor var mıdır? Yıkılacak bu fuar alanı ile ilgili yerine ne yapacağınız konusunda bir projeniz var mıdır? Yeni planlanan fuar alanının Cengiz Topel Havalimanına yakın bir konumda olması, havalimanımızı da etkin hale getirecek midir? Yeni yapılacak fuar alanının maliyeti ne kadardır? Tamamı büyükşehir tarafından mı yapılacaktır?” soruları yöneltildi. Büyükakın, “Arkadaşlarımız yaklaşık 6 ay çalıştılar” dedi. KBB Yapı Kontrol Daire Başkanı Serkan Ihlamur, “Söz konusu 30 bin metrekare kapalı alana sahip. Çatı çöktükten sonra da analizlere başladık. Bütün çatının değişmesi gerektiği ortaya çıktı. Çimentoların eridiğini gördük. Özel bir analiz yaptırdık. Tamamı güçlendirildiğinde sadece kolon çelikleri kalıyor. 30 bin metrekare yapıyı yeniden yapmak gibi oluyordu. Yeni yapmaktan başka çare de bırakmadı” dedi. Büyükakın, “Yeni yapılacak fuar alanı öngörümüz, aşağı yukarı 60 bin metrekare gibi büyüklükte olacağı öngörülüyor. 60 bin metrekarelik fuar alanının sadece uygulama projesi 9 ay 1 yıl gibi sürer. Alternatif bakışlarla çalışılıyor. Kamusal bir alan olması gerektiği konusunda ön kanaatimiz var” dedi.

OY BİRLİĞİ

İzmit İlçesi, Körfez Mahallesi, Ömer Türkçakal Bulvarı üzerindeki 3414 ada 6 parsel üzerinde yer alan Vinsan Yerleşkesi içerisindeki 6 No’lu 4 bin 542 metrekare yüzölçümlü prefabrike yapının yaklaşık 800 metrekarelik bölümünün aşı ve malzeme deposu olarak kullanılmak üzere Kocaeli Valiliği-İl Sağlık Müdürlüğü adına yeniden tahsis edilmesi, tahsis süre ve şartlarının belirlenmesi, tahsise ilişkin protokol yapılabilmesi için Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamına yetki verilmesi, İzmit İlçesi, Ş.Deretepe Mahallesi, 237 ada 1 No’lu parseldeki hissenin, kamulaştırma bedeli karşılığında mülkiyeti Belediyemize ait Kadıköy Mahallesi 697 ada 41 No’lu Parseldeki 353,57/495,79 hisse ile başabaş trampa edilmesi ve tescil işlemlerinin yapılması oy birliğiyle kabul edildi.

YENİ MÜDÜRLÜK KURULUYOR

Gölcük İlçesi, Donanma Mahallesi, Gazi Osman Paşa Cad. No:2 adresinde bulunan taşınmazın idarece uygun görülecek kısımlarının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre kiralanması için Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamı'na ve Encümenine yetki verilmesi, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı bünyesinde Dijital İletişim Şube Müdürlüğü adında yeni bir müdürlük kurulması ile yapılan son değişiklikle düzenlenen Belediyemiz Teşkilat Şemasının değiştirilmesi, Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Belediyenin “World Association of the Major Metropolises (Metropolis) – Dünya Büyükşehirler Birliği"ne üye olunması oy birliğiyle kabul edildi.