Milli karatecileri bağrımıza bastık

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr. Tahir Büyükakın, Gaziantep'te yapılacak "Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası” için Kocaeli’de kampa giren milli takım ile buluştu. Başkan Büyükakın ile bir araya gelen milli takım sporcuları ve yetkililer, kendilerine ev sahipliği yaptığı için Başkan Büyükakın’a teşekkür ederek, kamp çalışmaları hakkında bilgi verdi. Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Şemsettin Yıldırım’ın da yer aldığı ziyarette, karate başta olmak üzere ulusal ve uluslararası spor organizasyonları üzerine değerlendirmelerde de bulunuldu. Büyükakın, “Sizleri Kocaeli’de ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. İnşallah Gaziantep’teki şampiyonada güzel başarılar elde edeceksiniz.” Dedi. Etkinlikte, aynı zamanda Kocaelili olan Karate Milli Takım Teknik Kurul Üyesi ve Dünya Şampiyonu yaşayan efsane Karateci Haldun Alagaş ile birlikte Kağıtspor Genel Sekreteri Bekir Köksal da yer aldı. Milli takımda aynı zamanda Kağıtspor’dan Tuba Yakan ve Ömer Abdurrahim Özer hazır bulundu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.