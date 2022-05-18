18 May 2022 - 16:07- Spor G: 18 May 2022 - 16:08

Derince Gençlik Merkezi’nde spor şöleni
Derince Gençlik Merkezi’nde spor şöleni mask

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Abdullah Tayyip Olçok Gençlik ve Spor Merkezi’nde gerçekleşen Spor Şöleni coşku içerisinde geçti. Derince Belediyesi’nin Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Derincespor Kulübü ile birlikte düzenlediği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama programı coşku içerisinde geçerken programa katılım yoğun oldu. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün yanı sıra Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü İbrahim Aktürk, Derince Belediye Başkan Yardımcıları Kemal Bayraktar ve Abbas Bayrak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Osman Karabayır, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yusuf Yüksel, AK Parti Derince İlçe Başkan Yardımcısı Recep Çiçek, antrenörler, sporcular ve sporcu ailelerinin yoğun ilgi gösterdiği kutlamalar boyunca Gençlik Merkezi’nde 19 Mayıs coşkusu yaşandı. Gençliğe ve spora yönelik etkinlikleri daima desteklediklerini belirten Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, törende selamlama konuşması yaptı.

18 May 2022 - 16:07 - Spor

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