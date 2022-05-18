19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Abdullah Tayyip Olçok Gençlik ve Spor Merkezi’nde gerçekleşen Spor Şöleni coşku içerisinde geçti. Derince Belediyesi’nin Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Derincespor Kulübü ile birlikte düzenlediği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama programı coşku içerisinde geçerken programa katılım yoğun oldu. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün yanı sıra Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü İbrahim Aktürk, Derince Belediye Başkan Yardımcıları Kemal Bayraktar ve Abbas Bayrak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Osman Karabayır, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yusuf Yüksel, AK Parti Derince İlçe Başkan Yardımcısı Recep Çiçek, antrenörler, sporcular ve sporcu ailelerinin yoğun ilgi gösterdiği kutlamalar boyunca Gençlik Merkezi’nde 19 Mayıs coşkusu yaşandı. Gençliğe ve spora yönelik etkinlikleri daima desteklediklerini belirten Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, törende selamlama konuşması yaptı.
Derince Gençlik Merkezi’nde spor şöleni
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.