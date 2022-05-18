Kupa Başiskele Birlikspor’un: 1-0

Başiskele Belediyesi’nin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na özel düzenlediği Amatör Spor Kulüpleri Futbol Turnuvası hızla devam ediyor. 14’lerde şampiyon Başiskele Birlikspor olurken, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü de sahaya çıktı ve hünerlerini ortaya koydu. Kullar Spor Tesisleri’nde oynanan karşılaşmaları Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü başta olmak üzere çok sayıda sporsever de izledi. Anadolu Yeniköy, Başiskele Belediye, Başiskele Damlar, Kullar 1975, Başiskele Birlik, Anadolu 1071 ve Kullarspor’u karşı karşıya getiren maçlar sonucunda şampiyon Başiskele Birlik oldu.