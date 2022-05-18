Mesut Volkan Sezgin: “Hiç mi akıllanmayacağız?”

Kocaelispor’un eski yöneticilerinden, yeşil siyahlıların transfer tahtasını kaldırmak için mücadele ettiği dönemde büyük bir emek harcayan Mesut Volkan Sezgin geçtiğimiz günlerde sosyal medyada bir paylaşım yapmış ve “Fabrika ayarlarına dönüyoruz” ifadesine yer vermişti. Sezgin gazetemize yaptığı açıklamada bu paylaşımının adaylık ile ilgili bir mesaj olmadığını ancak adaylık için ismi geçen kişileri okuyunca “Aday olursam bunu açık bir dille ifade ederim. Böyle bir mantık olabilir mi? Hiç mi akıllanmayacağız. Kocaelispor’dan, yani bir şehirden bahsediyoruz. Her aklı esen -Başkan olmak istiyorum- diyerek öne atlıyor. O zaman benim de aday olma hakkım var” ifadelerine yer verdi. “Benim işim sistem ve organizasyon. Profesyonel bir ekip olursa, benden de yararlanılmak istenirse ve ben de o organizasyona inanırsan tabii ki Kocaelispor’a faydamızın dokunması için organizasyonun içinde yer alırım” diye konuştu.