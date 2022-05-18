18 May 2022 - 16:09- Spor G: 18 May 2022 - 16:10

Pazar akşamı Kağıtçı’da şampiyonluk maçı var
Pazar akşamı Kağıtçı’da şampiyonluk maçı var mask

2. Amatör Lig D Grubu’nda pazar akşamı şampiyonluk maçı oynanacak. 19’ar puanlı iki takım İzmit Gençlerbirliği ile Yenidoğan Serdarspor takımları Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda sahne alacak. Saat 19.00’da başlayacak olan mücadeleyi İzmit Gençlerbirliği kazanırsa son haftayı da hükmen kazanacağı için adını 1. Amatör Lig’e yazdıracak. İki takım arasındaki ilk maçı Yenidoğan Serdarspor 1-0 kazanmıştı. Yenidoğan ekibi bu maçta berabere bile kalsa son maç öncesi rakibinin üzerinde yer alacak. Yenidoğan son maçında ise grubun zayıf takımlarından İlimtepe Gençlerbirliği ile karşılaşacak.
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18 May 2022 - 16:09 - Spor

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