İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, 62 yaşında vefat eden Yahya Kaptan Mahallesi sakinlerinden Cemil Şahin’in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Başkan Hürriyet, Yahya Kaptan Mahallesi’ndeki taziye evine giderek kardeşini kaybeden Akçakoca Mahalle Muhtarı Mehmet Şahin ve merhumun ailesine sabır ve başsağlığı diledi.
18 May 2022 - 16:11- Gündem Güncelleme: 18 May 2022 - 16:12
Başkan Hürriyet’ten Şahin ailesine taziye ziyareti
İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Akçakoca Mahalle Muhtarı Mehmet Şahin’in vefat eden kardeşi Cemil Şahin’in yakınlarına Yahya Kaptan Mahallesi’ndeki evlerinde taziye ziyaretinde bulundu
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.