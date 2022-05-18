Başkan Hürriyet’ten Şahin ailesine taziye ziyareti

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, 62 yaşında vefat eden Yahya Kaptan Mahallesi sakinlerinden Cemil Şahin’in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Başkan Hürriyet, Yahya Kaptan Mahallesi’ndeki taziye evine giderek kardeşini kaybeden Akçakoca Mahalle Muhtarı Mehmet Şahin ve merhumun ailesine sabır ve başsağlığı diledi.