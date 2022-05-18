İSU genel kurulu 5 dakika sürdü

Büyükşehir Belediyesi iştiraki İSU’nun Genel Kurulu bugün Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın başkanlığında gerçekleştirilen mecliste 10 gündem maddesi görüşülüp karara bağlandı.
KOMİSYONA HAVALE EDİLDİ
Saygı duruşu ve İstikbal Marşı’nın ardından başlayan mecliste, İSU Genel Müdürlüğü 2021 yılı Faaliyet Raporu, İSU Genel Müdürlüğü 2021 yılı Bilanço, Kesin Hesap, Taşınır Kesin Hesap Ve Denetçiler Raporu’nun görüşülmesi, 2022 yılı ek bütçe talebinin görüşülerek karara bağlanması, İSU Genel Müdürlüğü Norm Kadro Düzenlemesi ve Organizasyon Şeması’nın görüşülerek karara bağlanması maddeleri oy birliğiyle komisyona gönderildi. Bir sonraki meclis toplantısı 24 Mayıs 2022 tarihinde saat 17.00’de yapılacak.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.