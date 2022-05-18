18 May 2022 - 16:22- Gündem G: 18 May 2022 - 16:23

Hürriyet’ten, Huzurevi Dayanışma Derneği’ne destek 

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit’te yapımı devam eden huzurevi binasına merhume Olcay Ilıcalı isminin verilmesi için destek isteyen Kocaeli Huzurevi Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği’ne destek mesajı verdi

Hürriyet’ten, Huzurevi Dayanışma Derneği’ne destek  mask

Başkan Hürriyet, Kocaeli Huzurevi Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Halide Yıldız ile yönetim kurulu üyeleri Gamze Gümüş, Ülkü Aydın, Ayşe Öz, Sema İnanç, Zerrin Aydın, Zühal Karabulut’u makamına ağırladı. Dernek Başkanı Halide Yıldız, Kocaeli Huzurevi Derneği’nin kurucu başkanlığını yapan ve 26 yıl derneğe hizmet ettikten sonra iki yıl önce hayatını kaybeden Olcay Ilıcalı’nın isminin, İzmit’te yeniden yapılacak olan huzurevine verilmesi konusunda Başkan Hürriyet’ten destek istedi. 

İYİLİĞİN SEMBOLÜ

Olcay Ilıcalı’nın kentin büyük bir değeri olduğunu kaydeden Başkan Hürriyet, “Bu konuda sizlerin sonuna kadar arkanızdayız. Olcay Ilıcalı’nın kente büyük emekleri var. İyiliğin sembolü olmuş bir kişilikti. İsminin yaşatılması için elimizden ne geliyorsa yapamaya hazırız” ifadelerini kullandı.

18 May 2022 - 16:22 - Gündem

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