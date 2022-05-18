Hürriyet’ten, Huzurevi Dayanışma Derneği’ne destek 

Başkan Hürriyet, Kocaeli Huzurevi Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Halide Yıldız ile yönetim kurulu üyeleri Gamze Gümüş, Ülkü Aydın, Ayşe Öz, Sema İnanç, Zerrin Aydın, Zühal Karabulut’u makamına ağırladı. Dernek Başkanı Halide Yıldız, Kocaeli Huzurevi Derneği’nin kurucu başkanlığını yapan ve 26 yıl derneğe hizmet ettikten sonra iki yıl önce hayatını kaybeden Olcay Ilıcalı’nın isminin, İzmit’te yeniden yapılacak olan huzurevine verilmesi konusunda Başkan Hürriyet’ten destek istedi.
İYİLİĞİN SEMBOLÜ
Olcay Ilıcalı’nın kentin büyük bir değeri olduğunu kaydeden Başkan Hürriyet, “Bu konuda sizlerin sonuna kadar arkanızdayız. Olcay Ilıcalı’nın kente büyük emekleri var. İyiliğin sembolü olmuş bir kişilikti. İsminin yaşatılması için elimizden ne geliyorsa yapamaya hazırız” ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.