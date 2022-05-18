18 May 2022 - 17:25- Gündem G: 18 May 2022 - 17:26

Athena 19 Mayıs’ta İzmitlilerle buluşuyor

İzmit Belediyesi öncülüğüyle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda ünlü müzik grubu Athena, İzmitlilere büyük bayram coşkusunu yaşatacak

Athena 19 Mayıs’ta İzmitlilerle buluşuyor mask

İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Spor İşleri Müdürlüğü ortaklığında 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu tüm İzmitliler büyük bir heyecanla kutlanmaya hazırlanıyor. 19 Mayıs Perşembe günü birbirinden coşkulu etkinliklere imza atmaya hazırlanan İzmit Belediyesi, sevilen müzik grubu Athena konseri ile bayram coşkusunu zirveye taşıyacak. 

ŞARKILARINI İZMİTLİLERLE BİRLİKTE SÖYLEYECEK

Gün boyu İzmit Belediye meydanında gerçekleşecek etkinliklerin ardından büyük bir kalabalık Fuar Alanı Güneş Sahne’ye yürüyüşe geçerek Athena ile buluşacak. Gökhan Özoğuz ve Hakan Özoğuz kardeşlerin üyesi olduğu sevilen müzik grubu Athena, ‘Yaşamak Var Ya’, ‘Kafama Göre’, ‘Ben Böyleyim’, ‘Her Şey Güzel Olacak’ ve çok daha fazlasını 19 Mayıs gecesi İzmitlilerle birlikte söyleyecek.

18 May 2022 - 17:25 - Gündem

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