18 May 2022 - 20:52- Asayiş G: 18 May 2022 - 20:53

Kocaeli’deki uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama

Kocaeli’de 3 ayrı ilçede yapılan uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden 5’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma başlattı. Gebze, İzmit ve Körfez ilçelerinde yapılan çalışmalarda 30 gram metamfetamin, 11,7 sentetik kannabinoid, uyuşturucu madde fişeklemesinde kullanıldığı değerlendirilen rulo halde alüminyum folyo, ruhsatsız tabanca ve 13 fişek ele geçirildi. Operasyon neticesinde toplam 8 şüpheli gözaltına alındı. Şahıslardan 3’ü serbest bırakılırken Ö.G., M.E.H., S.D., Ö.A. ve N.Y. isimli 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

18 May 2022 - 20:52 İHA Kocaeli- Asayiş

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