Bakan Yardımcısı Kıran: "Ukrayna savaşı sonrası Batı’nın çifte standardına bizzat yeniden şahit olduk"

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Başiskele Belediyesi tarafından gençlere yönelik düzenlenen "Kariyer Zirvesi" etkinliğine konuk oldu. "Stratejik Liderlik" üzerine gençlere tavsiyelerde bulunan Kıran, "Liderlik, içerisinde birçok şeyi barındırıyor. Sorunları çözmeyi, kriz yönetimini bilmeliyiz. Lider kişi sorunlardan kaçmamalı. Ülkemiz, coğrafya gereği tarihin en eski zamanlarından beri birçok problemlerle boğuşuyor. Son zamanlarda ise ülkemizin dört bir tarafını saran savaşlar dolayısıyla zor günler geçirdik. Bu savaşların ülkemizde oluşturduğu sorunları kendi kendimize çözme başarısı gösterdik. Sınır ötesi operasyonlarımız Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı ile Suriye sınırımızdaki terör unsurlarını bertaraf ettik. Savunma sanayimizde yaşanan ilerlemeler ülkemizin stratejik liderliğine büyük katkılar sunmaya devam ediyor. Savunma sanayindeki gelişmeler ülkemiz adına büyük bir gurur kaynağı" dedi.

"Ukrayna savaşı sonrası Batı’nın çifte standardına bizzat yeniden şahit olduk"

Gençlerin sorularını da yanıtlayan Kıran, mülteci sorunlarına yönelik soru üzerine, "Türkiye olarak bizler, komşu ülkeler başta olmak üzere dünyanın her bir köşesinde yardıma muhtaç insanlara yardım elini ulaştıran bir milletiz. Suriye’de yaşanan iç savaşta olsun, Rusya-Ukrayna savaşı olsun bizler din, dil ve ırk ayrımı gözetmeksizin savaş mağdurlarının yanında olduk. Ukrayna savaşı sonrası Batı’nın çifte standardına bizzat yeniden şahit olduk. Ukraynalı insanlar için sınır kapıları ardına kadar açılırken aynı tutum Suriyeli mültecilere gösterilmedi. Mülteci meselesi üzerinden farklı algılar oluşturulmaya çalışılıyor. Bu konuda özellikle sosyal medyada olumsuz algılar oluşturulmaya çalışılıyor. Sizlere tavsiyem bu noktada daha dikkatli olmanızdır. Mültecilerin ülkelerine güvenli ve onurlu geri dönüşleriyle ilgili stratejik çalışmalarımız devam ediyor" dedi.