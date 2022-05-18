Yola dökülen mazot, kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu

Olay, Kocaeli TEM Otoyolu İstanbul istikameti İzmit geçişi Çınarlıdere viyadüğü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otoyolda seyir halinde olan bir araçtan yola mazot döküldü. Yaklaşık 300 metre mazot dökülen yol kayganlaşınca, diğer sürücüler tehlikeyi fark edip yavaşlayarak durumu ekiplere bildirdi. Bölgeye gelen polis ekipleri ve kara yolları bölge müdürlüğü ekipleri yolu trafiğe kapatarak kumlama çalışması yaptı. Yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kalan yol ekiplerin çalışması sonrasında tekrardan açıldı.
Mazot döken araç ise gözden kayboldu ekipler, tehlike oluşturan aracı bulmak için çalışma başlattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.