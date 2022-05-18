İzmitli kadınlar 19 Mayıs için yürüdü

İzmit Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı adına yürüyüş düzenledi.Ramazan Ayı sebebiyle düzenli olarak gerçekleştirilen yürüyüş etkinliklerine ara veren İzmit Belediyesi, kadınların toplu halde spor yapmasına olanak sağlayan bu etkinliklerine başladı. Yürüyüş için SEKA Park’ta bir kez daha bir araya gelen kadınlar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı da unutmayarak bu önemli günü hep birlikte kutladılar.