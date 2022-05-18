Gölcük, 19 Mayıs’ı kutladı

Gölcük’te 15-19 Mayıs tarihleri arasında kutlanan “Gençlik Haftası” kapsamında düzenlenen etkinlikler, renkli görüntülere sahne oldu. Anıtpark ve Değirmendere Çınarlık Meydanı’nda düzenlenen etkinliklerde tekvando, judo, muay-thai ve güreş sporcuları izleyenlerden tam not aldılar. Golbol, bocce, badminton, masa tenisi gibi çok sayıda spor dalında gösterilerin düzenlendiği etkinliklerde mini gençlik konseri ve Gölcük Belediyesi Halk Oyunları ekibinin gösterileri de coşkuyu iki katına çıkardı. Etkinliklere Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, sporcular, öğrenciler, gençler ve Gölcüklüler katıldı.