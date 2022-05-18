Bu kadınlardan korkulur!

Gölcük İlçe Stadı’nda gerçekleşen 7’li Ragbi Büyük Kadınlar Türkiye Şampiyonası finalinde, İstanbul Firizköy Kulübü’nü mağlup eden Ankara Ragbi Spor Kulübü Türkiye şampiyonu oldu. Temsilcilerimiz Kandıra Akçakoca dördüncü, Körfez Gençlerbirliği ise Türkiye beşincisi olarak ilimizi en iyi şekilde temsil etti.
NEFES KESEN FİNAL
Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından düzenlenen Ragbi Büyük Kadınlar Türkiye Şampiyonası final karşılaşmaları, Gölcük İl.e Stadı’nda sona erdi. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmalar sonucunda, finalde İstanbul Firizköy Kulübü’nü mağlup eden Ankara Ragbi Spor Kulübü, Ragbi Büyük 7’li Kadınlar Türkiye şampiyonu oldu.
FİNALLERDE 8 TAKIM MÜCADELE ETTİ
Firuzköy Spor Kulübü, Ankara Hacettepe Spor Kulübü, Konya Selçuk Kartallar Spor Kulübü, Kandıra Akçakoca Spor Kulübü, Ankara Ragbi Spor Kulübü, Alanya Belediye Spor Kulübü, Samsun Çarşamba Belediye Spor Kulübü ve Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü’nün yer aldığı organizasyonda Samsun Çarşamba üçüncü oldu.
BİZİMKİLER İYİYDİ
8 takımın mücadele ettiği final etabında temsilcilerimizden Kandıra Akçakoca, Konya Kartallar ve Ankara Hacettepe’yi yenmesini bildi ve Türkiye dördüncüsü oldu. Çok genç bir kadro ile mücadele eden Körfez Gençlerbirliği ise Alanya Belediye ile Konya Kartallar’ı mağlup ederken dev organizasyonu beşinci bitirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.