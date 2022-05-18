18 May 2022 - 23:16- Spor G: 18 May 2022 - 23:17

Bu kadınlardan korkulur!

Gölcük İlçe Stadı’nda gerçekleşen 7’li Ragbi Büyük Kadınlar Türkiye Şampiyonası finalinde, İstanbul Firizköy Kulübü’nü mağlup eden Ankara Ragbi Spor K...

Erdem ÖVÜÇ
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Gölcük İlçe Stadı’nda gerçekleşen 7’li Ragbi Büyük Kadınlar Türkiye Şampiyonası finalinde, İstanbul Firizköy Kulübü’nü mağlup eden Ankara Ragbi Spor Kulübü Türkiye şampiyonu oldu. Temsilcilerimiz Kandıra Akçakoca dördüncü, Körfez Gençlerbirliği ise Türkiye beşincisi olarak ilimizi en iyi şekilde temsil etti.

NEFES KESEN FİNAL

Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından düzenlenen Ragbi Büyük Kadınlar Türkiye Şampiyonası final karşılaşmaları, Gölcük İl.e Stadı’nda sona erdi. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmalar sonucunda, finalde İstanbul Firizköy Kulübü’nü mağlup eden Ankara Ragbi Spor Kulübü, Ragbi Büyük 7’li Kadınlar Türkiye şampiyonu oldu.

FİNALLERDE 8 TAKIM MÜCADELE ETTİ

Firuzköy Spor Kulübü, Ankara Hacettepe Spor Kulübü, Konya Selçuk Kartallar Spor Kulübü, Kandıra Akçakoca Spor Kulübü, Ankara Ragbi Spor Kulübü, Alanya Belediye Spor Kulübü, Samsun Çarşamba Belediye Spor Kulübü ve Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü’nün yer aldığı organizasyonda Samsun Çarşamba üçüncü oldu.

BİZİMKİLER İYİYDİ

8 takımın mücadele ettiği final etabında temsilcilerimizden Kandıra Akçakoca, Konya Kartallar ve Ankara Hacettepe’yi yenmesini bildi ve Türkiye dördüncüsü oldu. Çok genç bir kadro ile mücadele eden Körfez Gençlerbirliği ise Alanya Belediye ile Konya Kartallar’ı mağlup ederken dev organizasyonu beşinci bitirdi.

18 May 2022 - 23:16 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

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