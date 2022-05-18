Derince Belediyesi’nin Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Derincespor Kulübü ile birlikte düzenlediği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama programı coşku içerisinde geçti. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün yanı sıra Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü İbrahim Aktürk, Derince Belediye Başkan Yardımcıları Kemal Bayraktar ve Abbas Bayrak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Osman Karabayır, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yusuf Yüksel, AK Parti Derince İlçe Başkan Yardımcısı Recep Çiçek, antrenörler, sporcular ve sporcu ailelerinin yoğun ilgi gösterdiği kutlamalar boyunca Gençlik Merkezi’nde 19 Mayıs coşkusu yaşandı.
18 May 2022 - 23:17- Spor Güncelleme: 18 May 2022 - 23:18
Derince’de unutulmaz spor şöleni!
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Abdullah Tayyip Olçok Gençlik ve Spor Merkezi’nde gerçekleşen Spor Şöleni coşku içerisinde geçti.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.