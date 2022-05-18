Alınan bilgiye göre kaçakçılığın men ve takibine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Kocaeli ve İstanbul’da polis ekiplerince belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 4 milyon 750 bin dal makaron ele geçirildi. Makaronlara el konulurken olayla ilgili 3 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.