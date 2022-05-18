18 May 2022 - 23:18- Asayiş G: 18 May 2022 - 23:19

4 milyon 750 bin dal makaron ele geçirildi

Kocaeli ve İstanbul’da polis ekiplerince belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 4 milyon 750 bin dal makaron ele geçirilirken 3 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
4 milyon 750 bin dal makaron ele geçirildi mask

Alınan bilgiye göre kaçakçılığın men ve takibine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Kocaeli ve İstanbul’da polis ekiplerince belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 4 milyon 750 bin dal makaron ele geçirildi. Makaronlara el konulurken olayla ilgili 3 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.
# polis

18 May 2022 - 23:18 - Asayiş

Muhabir  Nuri Akçaharman

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