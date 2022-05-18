CHP’liler Demirkıran’ı belediye önünde kınadı

Derince Belediyesi’nde Kültür Müdürü Hüseyin Demirkan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Gurup Başkan Vekili Özgür Özel’e sosyal medya hesabından ağır hakaretlerde bulunmuştu. Konuyu yargıya taşıyan CHP’liler Derince Belediye binası önünde toplanarak basın açıklaması düzenledi. Açıklamaya CHP İl Başkan Yardımcıları Bilal Özşahin ve Barış Topal, CHP İl kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, CHP Derince İlçe Başkanı Elvan Sarım İlçe yöneticileri, mahalle temsilcileri, kadın kolları yönetimi, Geçmiş Dönem CHP Derince Belediye Başkan Adayı Avukat Sertif Gökçe, CHP Gebze İlçe Başkan Yardımcısı Ferzande Yakın, geçmiş dönem CHP Derince İlçe Başkanı Birkan Koçak ve partililer katıldı.

Hakkında işlem başlatılmadı

Kalabalık grup adına açıklama yapan CHP Derince İlçe Başkanı Elvan Sarım, “Derince Belediyesinde Kültür Müdürü olarak görev yapan Hüseyin Demirkan’ın sosyal medya hesabında Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekillerimiz ve partililerimiz hakkında ağır itham, hakaret ve çirkin söylemlerde bulunması hakkında Derince İlçe Başkanlığı olarak geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapmıştık. ‘Hüseyin Demirkıran hali hazırda AKP’nin yaratmaya çalıştığı kutuplaştırıcı dili, siyasi nezaketsizliği ve yandaş bürokrasiyi çok net bir şekilde temsil eden ve bu tür davranışları ödüllendiren bir mekanizma işletmesini de simgeleyen bir örnektir’ demiştik. CHP Derince İlçe Başkanlığı olarak şahsın hala görevinde bulunması ve hakkında bir işlem başlatılması ısrarımızın sonuçsuz kaldığını görerek, bugün bu basın açıklamasını yapma gereği duyduk” dedi.

Mücadele etmeyi iyi biliriz

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’e seslenen Sarım, “Cumhuriyet Halk Partisi’ne oy vermiş 39 Bin Derinceli’nin hassasiyetlerine kulak tıkamaya devam mı edeceksiniz? Bu iğrenç kelimeleri ağzına pelesenk etmiş, halkı kin ve düşmanlığa iten, kültürden siyasi ahlaktan bir haber bu adamı derince belediyesinde beslemeye devam mı edeceksiniz? Liyakatsiz, iş bilmez kamu memuru olma vasıflarının hiçbirini karşılamayan, güzel dilimiz Türkçeyi doğru düzgün kullanamayan bu kültür müdürü ne Derince halkına ne de bir yerel yönetim birimine yakışmıyor. Sadece sizin düşmanlık ve yandaşlık politikalarınıza, sürekli parmak sallayan tavrınıza ve kabadayılık siyasetinize yakışıyor. Bir kurşunun kaç kuruş olduğunu biz Cumhuriyet Halk Partililer bilmeyiz fakat inandığı tüm değerler için sonuna kadar mücadele etmeyi iyi biliriz” dedi.

AKP Genel merkezden değil Derince halkından korksun

Sarım, “Hüseyin Demirkıran bu binayı ve memuriyeti terk etmediği sürece burada konuşmaya devam edeceğiz. Zeki Aygün, Hüseyin Demirkıran’ın AKP genel merkez bağlantısından değil Derince halkından korksun! Hesap vermesi gereken merci halktır. Bizleriz! Kendisine yönelik en ufak bir eleştiriyi hakaret kabul edip İlçe Başkan Yardımcım Kardelen Beytaş’ın hapis cezası almasını sağlamış, sayısız üyemize dava açmış hatta halkına en çok dava açan Cumhurbaşkanı olarak tarihe geçmiş Recep Tayyip Erdoğan’ın yereldeki temsilcileri partimize yönelik bu ağır ithamlarına ve hakaretlerine sessiz kalıyor! Bunu kabul etmeyeceğiz. Biz Adalet bu ülkeye ya gelecek ya gelecek diyen bir genel başkana sahibiz” dedi.

Hukuki sürecin takipçisi olacağız

Son olarak Sarım, “Adaletin yerini bulması ve herkese hak ettiği şekilde davranılmasını da burada yan yana gelerek biz sağlayacağız. Şuan Derince Belediyesi’ni yönetenlerin liyakate ve hukuka uygun ve temsil ettikleri partiye değil Derince halkına layık görevlendirmelerde bulunması ısrarımızı sürdüreceğiz. İlk seçimde de bu ısrarımızın altını doldurarak sosyal demokrasinin, siyasi ahlakın ve toplumsal barışın Derince de nasıl sağlandığını sizlere göstereceğiz. Hüseyin Demirkıran hakkında hukuki süreç başlattığımızı ve sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyunun ve partililerimizin bilgisine sunuyoruz” şeklinde konuştu.