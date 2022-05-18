Alınan bilgiye göre Başiskele Yeniköy'de bir fabrikada yapımı devam eden inşaatta elektrikçi olarak çalışan Abdulkadir Doğan'ın (24) üzerine yaklaşık 1 tonluk metal pano düştü. Diğer çalışanların yardımıyla panonun altından çıkartılan Doğan için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı haldeki Doğan, yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaburgasında kırık olan ve akciğerinde hasar olduğu öğrenilen Doğan'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
18 May 2022 - 23:26- Asayiş Güncelleme: 18 May 2022 - 23:29
Üzerine 1 tonluk pano düşen işçi ağır yaralandı
Başiskele Yeniköy'de yapımı devam eden bir fabrikada elektrikçi olarak çalışan 24 yaşındaki Abdulkadir Doğan, üzerine 1 tonluk metal panonun düşmesi sonucu ağır yaralandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.