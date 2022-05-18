Üzerine 1 tonluk pano düşen işçi ağır yaralandı

Alınan bilgiye göre Başiskele Yeniköy'de bir fabrikada yapımı devam eden inşaatta elektrikçi olarak çalışan Abdulkadir Doğan'ın (24) üzerine yaklaşık 1 tonluk metal pano düştü. Diğer çalışanların yardımıyla panonun altından çıkartılan Doğan için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı haldeki Doğan, yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaburgasında kırık olan ve akciğerinde hasar olduğu öğrenilen Doğan'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.