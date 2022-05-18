18 May 2022 - 23:26- Asayiş G: 18 May 2022 - 23:29

Üzerine 1 tonluk pano düşen işçi ağır yaralandı

Başiskele Yeniköy'de yapımı devam eden bir fabrikada elektrikçi olarak çalışan 24 yaşındaki Abdulkadir Doğan, üzerine 1 tonluk metal panonun düşmesi sonucu ağır yaralandı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
Üzerine 1 tonluk pano düşen işçi ağır yaralandı mask

Alınan bilgiye göre Başiskele Yeniköy'de bir fabrikada yapımı devam eden inşaatta elektrikçi olarak çalışan Abdulkadir Doğan'ın (24) üzerine yaklaşık 1 tonluk metal pano düştü. Diğer çalışanların yardımıyla panonun altından çıkartılan Doğan için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı haldeki Doğan, yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaburgasında kırık olan ve akciğerinde hasar olduğu öğrenilen Doğan'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

18 May 2022 - 23:26 - Asayiş

Muhabir  Nuri Akçaharman

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.191.698 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Kocaeli’deki uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama mask
Kocaeli’deki uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama
Sahilde martıdan düşen alkollü şahıs yaralandı mask
Sahilde martıdan düşen alkollü şahıs yaralandı
Otomobil, römorklu yol bakım aracına çarpıp takla attı: 6 yaralı mask
Otomobil, römorklu yol bakım aracına çarpıp takla attı: 6 yaralı
İzmit Körfezi’nde denizi kirleten gemiye 3 milyon 788 bin 628 lira ceza mask
İzmit Körfezi’nde denizi kirleten gemiye 3 milyon 788 bin 628 lira ceza
İki otomobil çarpıştı, anne ve çocuğu yaralandı mask
İki otomobil çarpıştı, anne ve çocuğu yaralandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evine saldıran kişi Kocaeli’den milletvekili aday adayı olmuş mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evine saldıran kişi Kocaeli’den milletvekili aday adayı olmuş
Anket Sizce hangi takım küme düşecek?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL