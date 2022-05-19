Kocaeli’nin lezzeti yeni tadıyla beğenildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli’nin marka değerini artırmaya yönelik çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Başkan Tahir Büyükakın öncülüğünde nitelikli üretim yolunda adımlardan atan Büyükşehir, Kocaeli’nin sembol lezzetlerinden olan pişmaniyeyi yeni tadıyla pişmaniye severlerin beğenisine sundu.

ORMANYA MARKASIYLA ÜRETİLDİ

Katma değeri yüksek tıbbi ve aromatik bitki üreticiliğini teşvik amacıyla ekilen tıbbi nane, biberiye ve oğul otu geçtiğimiz aylarda hasat edilmişti. Sekapark A.Ş tarafından hasat edilen ürünlerden farklı tatlarda pişmaniye üretimi gerçekleştirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraklerinden Sekapark A.Ş tarafından ‘ORMANYA’ markasıyla piyasaya sürülen tıbbi nane, biberiye ve oğul otlu pişmaniyeler 12. Kocaeli Kitap Fuarı’nda pişmaniye severlerin ilgisine sunuldu.

TIBBİ AROMATİK ÇAYLAR DA ÜRETİLDİ

Diğer yandan Büyükşehir Belediyesi, Sekapark A.Ş ile pişmaniyenin yanı sıra tıbbi aromatik bitkilerden çay da üretti. Tıbbi nane, biberiye ve oğul otundan üretilen bitki çayları, farklı damak tadına sahip ya da farklı tatları denemek isteyen çay severlere alternatif olacak.

DESTEK BÜYÜKŞEHİRDEN, EMEK VE ALINTERİ ÇİFTÇİDEN

Köylünün yapamadığı kısmı yaparak ekonomik katkıyı artıran Büyükşehir, sadece Kocaeli’de değil, tüm Marmara, yakın bölge illerinin de bu tür ürünlerinin işleme kapasitesini oluşturacak. Büyükşehir, yaptığı çalışmaları ‘destek Büyükşehirden, emek ve alın teri çiftçiden’ sloganıyla hayata geçirdi.

4 MİLYON AROMATİK BİTKİ

Büyükşehir Belediyesi’nin katma değeri yüksek ürünler yetiştirmeye teşvik ettiği çiftçilerin gelir düzeyini artırmak ve tarımsal kalkınmaya destek sağlamak amacıyla hayata geçirdiği TABİP projesinde il genelinde yaklaşık 4 milyon aromatik bitki dikildi.

1500 DEKARA ULAŞTI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Tıbbı Aromatik Bitkiler Projesi (TABİP) kapsamında 700 dekarlık alandan yaklaşık 150 ton civarı biberiye ve 40 dekarlık alandan 8 ton civarı tıbbi nane hasadı yapmıştı. Büyükşehir’in diktiği tıbbi aromatik bitkilerin alanı 1500 dekara ulaştı.

AROMATİK BİTKİ YAĞI BORSASI KURULACAK

Büyükşehir SEKAPARK A.Ş. ve Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında, biberiye, nane, oğul otu, defne gibi bitkiler ile birlikte zamanla başka bitkiler de projeye dahil edilerek çeşitlilik sağlanacak. Yaklaşık 1500 dekara ulaşan tıbbi aromatik bitki alanlarının her geçen dönem artırılması ve Kocaeli’de alternatif ürün üretimini çoğaltarak, Tıbbi ve Aromatik Bitki Yağı Borsası kurulması planlanıyor.