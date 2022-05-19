19 Mayıs çelenk töreninde bayrak krizi

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Çelenk Sunma Töreni Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından İzmit Atatürk Anıtı’nda gerçekleşti. Programa Gençlik Spor ve İl Müdürü İbrahim Aktürk, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, Baro Başkanı Bahar Candemir Gültekin, AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, CHP İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldızlı, BBP İl Başkanı Remzi Kaya, Vatan Partisi İl Başkanı Yalçın Arslan, Memleket Partisi İl Başkanı Murat Erinç, AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, MHP Teşkilat İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Koray Keskin, MHP Protokol İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Alper Kocaoğlu, MHP İl Sekreter Yardımcısı İlbey Büyüksökmen, İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Pelin Filiz Coştur, Tabipler Odası Kocaeli Şube Başkanı Ayşe Ersoy, ADD Kocaeli Şube Başkanı Taylan Bingöl, Eğitim İş 1 No’lu Şube Başkanı Sabri Mutlu ve öğrenciler katıldı.

"BAYRAK HASSASİYETİ NEDEN MEVCUT İKTİDARDA YOK?"

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda Gençlik Spor ve İl Müdürü İbrahim Aktürk, Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Törende İstiklal Marşı’nın okunduğu esnada göndere çekilmesi gereken Türk Bayrağı ise makaranın bozulduğu gerekçesiyle göndere çekilemedi. Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün çelek sunumunun ardından CHP Kocaeli Örgütü’nün çelenk sunma programı gerçekleşti. Törenin ardından konuşan CHP İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, “Bayrak göndere çekilmemiş. Makara bozuk dediler. Bu bayrak hassasiyeti neden mevcut iktidarda yok? Bayrak olmadan 19 Mayıs olmaz” dedi. Yıldızlı’nın gündeme getirdiği göndere bayrak çekilememe krizi ile ilgili İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de açıklama yaptı.

"VALİLİK TÖRENLERİ BİZİM ORGANİZE ETMEMİZE İZİN VERMİYOR"

Başkan Hürriyet yaptığı açıklamada, “Dün bizim ekiplerimizi tören için son hazırlıklarını tamamladı. Son 2-3 resmi bayramdır valilik törenleri bizim organize etmemize izin vermiyor. Önceki bayramlarda bize yazı gönderirlerdi. Şu kısmı İzmit Belediyesi, şu kısmı Büyükşehir Belediyesi yapacak diye. Daha sonra bu yazışmalar bitti. Çadırı dahi bizim kurmamıza izin vermeyip Büyükşehir Belediyesi’nin çadırını kurduruyorlar. Dün bizim ekiplerimiz bayrağı göndere çekilecek şekilde hazırlayıp bıraktı. Bayrağı İzmit Belediyesi olarak biz verdik. Gerisi Gençlik Müdürlüğü’nün yetkisindeydi. Kabul edilemez bir olay. Makara bozuldu diyorlar” şeklinde konuştu.