19 May 2022 - 11:06- Gündem G: 19 May 2022 - 14:14

19 Mayıs çelenk töreninde bayrak krizi

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Çelenk Sunma Töreni Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından İzmit Atatürk Anıtı’nda gerçekleştirildi. Törende İstiklal Marşı’nın okunduğu esnada göndere çekilmesi gereken Türk Bayrağı, makaranın bozuk olduğu gerekçesiyle göndere çekilemedi.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
19 Mayıs çelenk töreninde bayrak krizi mask
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Çelenk Sunma Töreni Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından İzmit Atatürk Anıtı’nda gerçekleşti. Programa Gençlik Spor ve İl Müdürü İbrahim Aktürk, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, Baro Başkanı Bahar Candemir Gültekin, AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, CHP İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldızlı, BBP İl Başkanı Remzi Kaya, Vatan Partisi İl Başkanı Yalçın Arslan, Memleket Partisi İl Başkanı Murat Erinç, AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, MHP Teşkilat İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Koray Keskin, MHP Protokol İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Alper Kocaoğlu, MHP İl Sekreter Yardımcısı İlbey Büyüksökmen, İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Pelin Filiz Coştur, Tabipler Odası Kocaeli Şube Başkanı Ayşe Ersoy, ADD Kocaeli Şube Başkanı Taylan Bingöl, Eğitim İş 1 No’lu Şube Başkanı Sabri Mutlu ve öğrenciler katıldı.

"BAYRAK HASSASİYETİ NEDEN MEVCUT İKTİDARDA YOK?"

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda Gençlik Spor ve İl Müdürü İbrahim Aktürk, Atatürk Anıtı’na çelenk sundu.  Törende İstiklal Marşı’nın okunduğu esnada göndere çekilmesi gereken Türk Bayrağı ise makaranın bozulduğu gerekçesiyle göndere çekilemedi. Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün çelek sunumunun ardından CHP Kocaeli Örgütü’nün çelenk sunma programı gerçekleşti. Törenin ardından konuşan CHP İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, “Bayrak göndere çekilmemiş. Makara bozuk dediler. Bu bayrak hassasiyeti neden mevcut iktidarda yok?  Bayrak olmadan 19 Mayıs olmaz” dedi. Yıldızlı’nın gündeme getirdiği göndere bayrak çekilememe krizi ile ilgili İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de açıklama yaptı.

"VALİLİK TÖRENLERİ BİZİM ORGANİZE ETMEMİZE İZİN VERMİYOR"

Başkan Hürriyet yaptığı açıklamada, “Dün bizim ekiplerimizi tören için son hazırlıklarını tamamladı. Son 2-3 resmi bayramdır valilik törenleri bizim organize etmemize izin vermiyor. Önceki bayramlarda bize yazı gönderirlerdi. Şu kısmı İzmit Belediyesi, şu kısmı Büyükşehir Belediyesi yapacak diye. Daha sonra bu yazışmalar bitti. Çadırı dahi bizim kurmamıza izin vermeyip Büyükşehir Belediyesi’nin çadırını kurduruyorlar. Dün bizim ekiplerimiz bayrağı göndere çekilecek şekilde hazırlayıp bıraktı. Bayrağı İzmit Belediyesi olarak biz verdik. Gerisi Gençlik Müdürlüğü’nün yetkisindeydi. Kabul edilemez bir olay. Makara bozuldu diyorlar” şeklinde konuştu. 

19 May 2022 - 11:06 Kocaeli- Gündem

Muhabir  Nuri Akçaharman

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(6)
04

Makara - sayın valimiz nasıl bir açıklama yapacak çok merak ediyorum bence affedilecek bir durum değil ama

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 19 Mayıs 12:28
03

Tepeköy 41 - Haberi oyle bir veriyorsunuzki,bayrak krizi deyince sanki bayragi alip yakmislar bayragi yirtmislar v.s. mekanizma bozulmus olabilir kiyametmi koptu burda kötü niyetmi var haber yazmak icin yani vay arkadas

Yanıtla . 4Beğen . 4Beğenme 19 Mayıs 12:17
06

İzmitli - @Tepeköy 41 03 nolu yoruma cevabı: Yandas biri yorum yapmis suc izmit belediyesinde olsa chp yi hainlikle suclardi

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Mayıs 13:02
02

Konyalı - Öncesinde kontrol edilmezse olacağı bu. İşini layığıyla yapan yok ki.

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 19 Mayıs 11:46
01

gebzeli - Makara bozuldu bahanesi arkasına sığınanlarında bir gün makaraları bozulur inşallah......

Yanıtla . 6Beğen . 0Beğenme 19 Mayıs 11:18
Diğer 4 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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